Несмотря на то, что секс требует физической активности и может вызвать усталость, это обычно так не влияет на женщин. Очень часто после близости они хотят разговаривать и обниматься, но не получают этого из-за сна партнера.

Также на тему В какое время суток лучше всего заниматься сексом

Рациональные причины

Стоит отметить, что есть очевидные и рациональные причины сонливости после секса: происходит он часто ночью, в постели и является физически изнурительным. Поэтому после близости оба партнера могут заснуть.

Во-вторых, исследования с использованием ПЭТ-сканирования показали, что достижение оргазма требует от нас избавления всех страхов и беспокойств. Это также способствует полному расслаблению и может объяснить сонливость.

Сложная химия в мозге

Также есть биохимический аспект оргазма. Исследования показывают, что во время эякуляции в мозг мужчины выбрасывается множество химических веществ, включая норадреналин, серотонин, окситоцин, вазопрессин, оксид азота (NO) и пролактин.

Выделение последнего связано с сексуальным удовольствием и определяет "время восстановления", с которым мужчины хорошо знакомы – время, которое человек должен подождать, прежде чем "зайти на второй круг". Исследования также показали, что у мужчин с нехваткой пролактина период восстановления проходит быстрее.

Уровень пролактина повышается во время сна, и, как свидетельствуют исследования, у животных, которым вводят это химическое вещество, быстро возникает усталость. Это свидетельствует о сильной связи между пролактином и сном, поэтому вполне возможно, что выброс гормона во время оргазма вызывает у мужчин сонливость.

Интересный факт: пролактин объясняет, почему мужчины сонливее после полового акта, чем после мастурбации. По неизвестным причинам во время полового акта выделяется вчетверо больше пролактина, чем при мастурбации.

Окситоцин и вазопрессин, еще два химических элемента, вырабатываемых во время оргазма, также связаны со сном. Их выделение часто сопровождается выбросом мелатонина – главного гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования. Окситоцин также снижает уровень стресса, что может привести к расслаблению и сонливости.

Эволюционные причины сонливости

Это сложнее объяснить. С точки зрения эволюции, основная цель любого мужчины – сделать как можно больше потомство, и сон не способствует этому. Но поскольку мужчина все равно не может быстро "переключиться" на другую женщину, восстановление и отдых могут приносить пользу.

Также вероятно, что сонливость – это просто "побочный эффект", связанный с более важной для эволюции причиной – высвобождения окситоцина и вазопрессина.

Выброс этих химических соединений в мозге во время оргазма усиливает чувство связи и доверия между партнерами. Эта связь поддерживает репродукцию, потому что если у пары родится ребенок, совместное воспитание детей максимизирует шансы младенца на выживание.