Чому бортпровідники частіше хворіють на рак
Через характер роботи у стюардес частіше виникають злоякісні пухлини щитоподібної залози, матки, шийки матки та шкіри.
Для оцінки ризиків роботи, пов'язаних зі здоров'ям, були вивчені дані 5366 учасників (80% з них склали жінки) Гарвардського дослідження здоров'я бортпровідників (Flight Attendant Health Study - FAHS).
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Як проходило дослідження
Серед бортпровідниць частота раку молочної залози була майже на 50% вище в порівнянні з жінками із загальної популяції. Вищі показники спостерігалися лише у жінок, що мають не менше трьох дітей.
Дослідники виявили серед стюардес більшу поширеність декількох видів раку – щитоподібної залози, матки, шийки матки, меланоми та інших. Крім того, це дослідження стало першим, яке виявило вищий рівень немеланомних ракових захворювань шкіри серед бортпровідників в порівнянні із загальною популяцією.
Космічне випромінювання може бути причиною раку / Фото unsplash
Однак показники надмірної ваги та куріння серед бортпровідників в досліджуваній популяції були низькими. Дослідники вважають це індикаторами загального нормального стану здоров'я і здорової поведінки.
Що впливає на виникнення раку у бортпровідниць
Науковці вважають, що є й інші чинники, які впливають на ймовірність виникнення проблем зі здоров'ям:
- Робота пов'язана з можливим підвищеним впливом таких хімічних речовин, як пестициди, антипірени та реактивне паливо.
- Члени льотного екіпажу мають справу з регулярним порушенням режиму сну, особливо при зміні часових поясів. Порушення графіка сну, пов'язані з роботою по змінах, сприяють виникненню фізичних і психічних проблем.
- Бортпровідники та пілоти часто піддаються високим рівнями випромінювання через космічну радіацію на висоті. Випромінювання не впливає на більшість пасажирів, проте часті польоти членів екіпажу можуть бути потенційно канцерогенними.