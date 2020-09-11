Через характер роботи у стюардес частіше виникають злоякісні пухлини щитоподібної залози, матки, шийки матки та шкіри.

Для оцінки ризиків роботи, пов'язаних зі здоров'ям, були вивчені дані 5366 учасників (80% з них склали жінки) Гарвардського дослідження здоров'я бортпровідників (Flight Attendant Health Study - FAHS).

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Як проходило дослідження

Серед бортпровідниць частота раку молочної залози була майже на 50% вище в порівнянні з жінками із загальної популяції. Вищі показники спостерігалися лише у жінок, що мають не менше трьох дітей.

Дослідники виявили серед стюардес більшу поширеність декількох видів раку – щитоподібної залози, матки, шийки матки, меланоми та інших. Крім того, це дослідження стало першим, яке виявило вищий рівень немеланомних ракових захворювань шкіри серед бортпровідників в порівнянні із загальною популяцією.



Космічне випромінювання може бути причиною раку / Фото unsplash

Однак показники надмірної ваги та куріння серед бортпровідників в досліджуваній популяції були низькими. Дослідники вважають це індикаторами загального нормального стану здоров'я і здорової поведінки.

Що впливає на виникнення раку у бортпровідниць

Науковці вважають, що є й інші чинники, які впливають на ймовірність виникнення проблем зі здоров'ям: