Из-за характера работы в стюардесс чаще возникают злокачественные опухоли щитовидной железы, матки, шейки матки и кожи.

Для оценки рисков работы, связанных со здоровьем, были изучены данные 5366 участников (80% из них составили женщины) Гарвардского исследования здоровья бортпроводников (Flight Attendant Health Study – FAHS).

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Как проходило исследование

Среди бортпроводниц частота рака молочной железы была почти на 50% выше по сравнению с женщинами из общей популяции. Более высокие показатели наблюдались лишь у женщин, имеющих не менее трех детей.

Исследователи обнаружили среди стюардесс большую распространенность нескольких видов рака – щитовидной железы, матки, шейки матки, меланомы и других. Кроме того, это исследование стало первым, которое выявило высокий уровень немеланомных раковых заболеваний кожи среди бортпроводников по сравнению с общей популяцией.

Космическое излучение может быть причиной рака / Фото unsplash

Однако показатели избыточного веса и курения среди бортпроводников в исследуемой популяции были низкими. Исследователи считают это индикаторами общего нормального состояния здоровья и здорового поведения.

Что влияет на возникновение рака у бортпроводниц

Ученые считают, что есть и другие факторы, которые влияют на вероятность возникновения проблем со здоровьем: