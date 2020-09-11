Почему бортпроводники чаще болеют раком
Из-за характера работы в стюардесс чаще возникают злокачественные опухоли щитовидной железы, матки, шейки матки и кожи.
Для оценки рисков работы, связанных со здоровьем, были изучены данные 5366 участников (80% из них составили женщины) Гарвардского исследования здоровья бортпроводников (Flight Attendant Health Study – FAHS).
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Как проходило исследование
Среди бортпроводниц частота рака молочной железы была почти на 50% выше по сравнению с женщинами из общей популяции. Более высокие показатели наблюдались лишь у женщин, имеющих не менее трех детей.
Исследователи обнаружили среди стюардесс большую распространенность нескольких видов рака – щитовидной железы, матки, шейки матки, меланомы и других. Кроме того, это исследование стало первым, которое выявило высокий уровень немеланомных раковых заболеваний кожи среди бортпроводников по сравнению с общей популяцией.
Космическое излучение может быть причиной рака / Фото unsplash
Однако показатели избыточного веса и курения среди бортпроводников в исследуемой популяции были низкими. Исследователи считают это индикаторами общего нормального состояния здоровья и здорового поведения.
Что влияет на возникновение рака у бортпроводниц
Ученые считают, что есть и другие факторы, которые влияют на вероятность возникновения проблем со здоровьем:
- Работа связана с возможным повышенным влиянием таких химических веществ, как пестициды, антипирены и реактивное топливо.
- Члены летного экипажа имеют дело с регулярным нарушением режима сна, особенно при смене часовых поясов. Нарушения графика сна, связанные с работой по сменам, способствуют возникновению физических и психических проблем.
- Бортпроводники и пилоты часто подвергаются высоким уровням излучения через космическую радиацию на высоте. Излучение не влияет на большинство пассажиров, однако частые полеты членов экипажа могут быть потенциально канцерогенными.