У чоловіків з безпліддям ризик розвитку раку передміхурової залози вище на 47%. У чоловіків у віці до 50 років, які зіштовхнулися з аналогічною проблемою, ймовірність цього захворювання вище в три рази.

Рання стадія раку передміхурової залози вражає приблизно одного з 1000 батьків молодше 50 років. У 35% чоловіків низький рівень фертильності, а два відсотки взагалі ніколи не зможуть стати батьками.

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Дослідники зі шведського Університету Лунда (Lund University) проаналізували дані всіх батьків і їх первістків, що народилися Швеції в період з 1994 по 2014 рік. Інформація була взята з актів реєстрації народження, захворюваності на рак та випадків штучного запліднення.2

Види штучного запліднення

Дані чоловіків, які проходили через процедуру інтрацитоплазматичної ін'єкції сперматозоїдів (ІКСІ), порівнювали з даними тих, хто став батьком природним шляхом або за допомогою звичайного штучного запліднення (ЕКЗ).

При ІКСІ лікарі вводять один сперматозоїд прямо в яйцеклітину. Ця процедура відрізняється від простого ЕКЗ, в ході якого сперма для запліднення змішується з яйцеклітинами. ІКСІ – метод лікування чоловічого безпліддя, яке використовується у випадках, коли сперматозоїдів мало або вони мають неправильну будову. Тоді лікар має можливість вибрати одну клітину і використовувати її.

Безпліддя та рак передміхурової залози

Результати дослідження показують, що у чоловіків, які проходили процедуру ІКСІ, значно вищий ризик раннього розвитку раку передміхурової залози, але не пізніх стадій. Процедура ЕКЗ виявилася не пов'язаної з підвищеним ризиком розвитку будь-якого захворювання.

ІКСІ сама по собі не підвищує ймовірність розвитку раку передміхурової залози у чоловіків. Це пов'язано з тим, що безплідні чоловіки нерідко вибирають цю процедуру як останню спробу стати батьками.

За словами дослідників, дані про лікування чоловічого безпліддя можна використовувати як критерій для проведення їхнього обстеження на наявність раку передміхурової залози.