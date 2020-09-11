У мужчин с бесплодием риск развития рака предстательной железы выше на 47%. У мужчин в возрасте до 50 лет, которые столкнулись с аналогичной проблемой, вероятность этого заболевания выше в три раза.

Ранняя стадия рака предстательной железы поражает примерно одного из 1000 родителей моложе 50 лет. У 35% мужчин низкий уровень фертильности, а два процента вообще никогда не смогут стать родителями.

Также по теме: Назван популярный продукт, который резко уменьшает риск импотенции

Исследователи из шведского Университета Лунда (Lund University) проанализировали данные всех родителей и их первенцев, родившихся Швеции в период с 1994 по 2014 год. Информация взята из актов регистрации рождения, заболеваемости раком и случаев искусственного оплодотворения.

Виды искусственного оплодотворения

Данные мужчин, которые проходили через процедуру интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ), сравнивали с данными тех, кто стал отцом естественным путем или с помощью обычного искусственного оплодотворения (ЭКО).

При ИКСИ врачи вводят один сперматозоид прямо в яйцеклетку. Эта процедура отличается от простого ЭКО, в ходе которого сперма для оплодотворения смешивается с яйцеклетками. ИКСИ – метод лечения мужского бесплодия, которое используется в случаях, когда сперматозоидов мало или они имеют неправильную строение. Тогда у врача есть возможность выбрать одну клетку и использовать ее.

Бесплодие и рак предстательной железы

Результаты исследования показывают, что у мужчин, которые проходили процедуру ИКСИ, значительно выше риск раннего развития рака предстательной железы, но не поздних стадий. Процедура ЭКО оказалась не связанной с повышенным риском развития любого заболевания.

ИКСИ сама по себе не повышает вероятность развития рака предстательной железы у мужчин. Это связано с тем, что бесплодные мужчины нередко выбирают эту процедуру как последнюю попытку стать родителями.

По словам исследователей, данные о лечении мужского бесплодия можно использовать в качестве критерия для проведения их обследования на наличие рака предстательной железы.