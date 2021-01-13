Яєчка – це чоловічі репродуктивні органи, в яких виробляються гормони та сперматозоїди. Вони постійно нагріваються, стискаються тісним одягом і нестерпно болять при травмах. Тому причин неприємних відчуттів в мошонці багато.

Боліти можуть самі яєчка, а можуть і придатки - "шапочки" на задній частині яєчок, в яких накопичуються і дозрівають сперматозоїди, пише Mayo clinic.

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Буває, що біль в мошонці не пов'язана зі здоров'ям яєчок. Наприклад, болем проявляється пахова грижа і камені в нирках. А іноді у болю і зовсім немає причини.

Чому болять яєчка

Епідидиміт – це запалення придатків яєчок. Серед симптомів біль в одному або обох яєчках, набрякла і почервоніла мошонка, ущільнення навколо яєчка. До епідидиміту найчастіше призводять інфекції, що передаються статевим шляхом (гонорея або хламідіоз), або інфекції сечовивідних шляхів. Епідидиміт зазвичай лікується курсом антибіотиків, тому для їхнього призначення доведеться звернутися до лікаря і здати аналізи на ІПСШ.

Травма. В особливо жорстких випадках травма призводить до розриву яєчка і вимагає операції.

Варикоцеле. Це збільшення вен усередині мошонки. Причому ліве яєчко страждає частіше правого. З варикоцеле стикаються 10-15 чоловіків зі ста. Через це в положенні стоячи або при фізичних навантаженнях може боліти або тягнути одне або обидва яєчка. Варикоцеле легко діагностувати: мошонка виглядає як мішечок з черв'ячками. Розширення вен в мошонці погіршує якість сперми, зменшує її вироблення і навіть може призвести до відсутності в спермі сперматозоїдів. Варикоцеле виправляють за допомогою операції. Але операція потрібна не всім і не завжди: 60% чоловіків з варикоцеле можуть зачати дитину без медичного втручання.

Орхіт, або запалення яєчок – одне з частих ускладнень паротиту (свинки). Він зачіпає кожного четвертого чоловіка, який хворів на паротит після статевого дозрівання. Під час хвороби опухають слинні залози з одного боку обличчя, підійматися температура, боляче ковтати та жувати. Зараження свинкою можна уникнути, зробивши щеплення.

Перекрут яєчка – це рідкісний і надзвичайно болючий стан, з яким стикається один з 4000 чоловіків до 25 років. Невідомо чому несподівано перекручується насіннєвий канатик. Це блокує надходження крові до нього, тому якщо протягом 4-6 годин не надати чоловікові допомогу, то є ймовірність втратити яєчко. Його розкручують хірургічним шляхом.

А ще яєчка болять після сексу, який не закінчується оргазмом. В такому випадку чоловік може відчувати болючі та тягнуть відчуття в мошонці. Зазвичай при збуджені кров приливає до статевих органів, а після оргазму відливає назад. Якщо цього не відбувається, то надлишок крові "застоюється" в яєчках і викликає дискомфорт. Хлопцям і їхнім партнерам важливо знати, що це не небезпечно і проходить після еякуляції.