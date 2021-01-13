Яички – это мужские репродуктивные органы, в которых вырабатываются гормоны и сперматозоиды. Они постоянно нагреваются, сжимаются тесной одеждой и невыносимо болят при травмах. Поэтому причин неприятных ощущений в мошонке может быть много.

Болеть могут сами яички, а могут и придатки – "шапочки" на задней части яичек, в которых накапливаются и созревают сперматозоиды, пишет Mayo clinic.

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Бывает, что боль в мошонке не связана со здоровьем яичек. Например, болью проявляется паховая грыжа и камни в почках. А иногда у боли и вовсе нет причины.

Почему болят яички

Эпидидимит – это воспаление придатков яичек. Среди симптомов – боль в одном или обоих яичках, набухшая и покрасневшая мошонка, уплотнение вокруг яичка. К эпидидимиту чаще всего приводят инфекции, передающиеся половым путем (гонорея или хламидиоз), или инфекции мочевыводящих путей. Эпидидимит обычно лечится курсом антибиотиков, поэтому для их назначения необходимо обратиться к врачу и сдать анализы на ИППП.

Травма. В особо жестких случаях травма приводит к разрыву яичка и требует операции.

Варикоцеле. Это увеличение вен внутри мошонки. Причем левое яичко страдает чаще правого. С варикоцеле сталкиваются 10-15 мужчин из ста. Из-за этого в положении стоя или при физических нагрузках может болеть или тянуть одно или оба яичка. Варикоцеле легко диагностировать: мошонка выглядит как мешочек с червячками. Расширение вен в мошонке ухудшает качество спермы, уменьшает ее выработку и даже может привести к отсутствию в сперме сперматозоидов. Варикоцеле исправляют с помощью операции. Но операция нужна не всем и не всегда: 60% мужчин с варикоцеле могут зачать ребенка без медицинского вмешательства.

Орхит, или воспаление яичек – одно из частых осложнений паротита (свинки). Он затрагивает каждого четвертого мужчину, который болел паротитом после полового созревания. Во время болезни опухают слюнные железы с одной стороны лица, может подниматься температура, больно глотать и жевать. Заражения свинкой можно избежать, сделав прививку.

Перекрут яичка – это редкое и чрезвычайно болезненное состояние, с которым сталкивается один из 4000 мужчин до 25 лет. Неизвестно почему неожиданно перекручивается семенной канатик. Это блокирует поступление крови к нему, поэтому если в течение 4-6 часов не оказать мужчине помощь, то есть вероятность потерять яичко. Его раскручивают хирургическим путем.

А еще яички болят после секса, который не заканчивается оргазмом. В таком случае мужчина может испытывать болезненные и тянущие ощущения в мошонке. Обычно при возбуждении кровь приливает к половым органам, а после оргазма отливает обратно. Если этого не происходит, то избыток крови "застаивается" в яичках и вызывает дискомфорт. Парням и их партнерам важно знать, что это не опасно и проходит после эякуляции.