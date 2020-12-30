Когда и кому нужен массаж простаты
Скорее всего, вам не нужен массаж простаты. Он был популярным методом лечения простатита в первой половине прошлого века, его назначали совместно с лекарственной терапией. Но от такого подхода отказались, хотя иногда и сейчас его применяют.
Сторонники этого метода считают, что массаж способствует проникновению антибиотиков, которые часто используются для лечения простатита, помогает расслабить мышцы тазового дна и снять болезненность. Достоверных доказательств того, что массаж действительно помогает, нет, пишет pubmed.
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Как делают массаж простаты
В диагностике массаж простаты действительно может быть полезен. Мужчинам иногда нужно пальцевое ректальное обследование, чтобы проверить наличие проблем с простатой.
Такое обследование проходит следующим образом:
- Необходимо лечь на левый бок и прижать колени к груди. Это самая поза для осмотра прямой кишки.
- Врач наденет перчатки, возьмет немного смазочного геля на палец и аккуратно введет его в прямую кишку.
- Это не должно быть болезненно, но может быть немного неудобно.
- Врач может попросить сжать палец, чтобы оценить, насколько хорошо работают мышцы.
- Врач может нажать на простату. Это безопасно, но может вызвать желание мочиться.
В редких случаях таким же образом врач может сделать массаж и после этого проверить выделения. Все это нужно для диагностики и постановки правильного диагноза.
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