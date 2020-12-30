Скорее всего, вам не нужен массаж простаты. Он был популярным методом лечения простатита в первой половине прошлого века, его назначали совместно с лекарственной терапией. Но от такого подхода отказались, хотя иногда и сейчас его применяют.

Сторонники этого метода считают, что массаж способствует проникновению антибиотиков, которые часто используются для лечения простатита, помогает расслабить мышцы тазового дна и снять болезненность. Достоверных доказательств того, что массаж действительно помогает, нет, пишет pubmed.

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Как делают массаж простаты

В диагностике массаж простаты действительно может быть полезен. Мужчинам иногда нужно пальцевое ректальное обследование, чтобы проверить наличие проблем с простатой.

Такое обследование проходит следующим образом:

Необходимо лечь на левый бок и прижать колени к груди. Это самая поза для осмотра прямой кишки.

Врач наденет перчатки, возьмет немного смазочного геля на палец и аккуратно введет его в прямую кишку.

Это не должно быть болезненно, но может быть немного неудобно.

Врач может попросить сжать палец, чтобы оценить, насколько хорошо работают мышцы.

Врач может нажать на простату. Это безопасно, но может вызвать желание мочиться.

В редких случаях таким же образом врач может сделать массаж и после этого проверить выделения. Все это нужно для диагностики и постановки правильного диагноза.