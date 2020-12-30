Швидше за все, вам не потрібен масаж простати. Він був популярним методом лікування простатиту в першій половині минулого століття, його призначали спільно з лікарською терапією. Але від такого підходу відмовилися, хоча іноді й зараз його застосовують.

Прихильники цього методу вважають, що масаж сприяє проникненню антибіотиків, які часто використовуються для лікування простатиту, допомагає розслабити м'язи тазового дна і зняти хворобливість. Достовірних доказів того, що масаж дійсно допомагає, немає, пише pubmed.

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Як роблять масаж простати

В діагностиці масаж простати дійсно може бути корисний. Чоловікам іноді потрібно пальцеве ректальне обстеження, щоб перевірити наявність проблем з простатою.

Таке обстеження проходить наступним чином:

Необхідно лягти на лівий бік і притиснути коліна до грудей. Це найпростіша поза для огляду прямої кишки.

Лікар надягне рукавички, візьме трохи мастильного гелю на палець і акуратно введе його в пряму кишку.

Це не повинно бути болісно, ​​але може бути трохи незручно.

Лікар може попросити стиснути палець, щоб оцінити, наскільки добре працюють м'язи.

Лікар може натиснути на простату. Це безпечно, але може викликати бажання мочитися.

У рідкісних випадках таким же чином лікар може зробити масаж і після цього перевірити виділення. Все це потрібно для діагностики та постановки правильного діагнозу.