У досліджені на пацюках встановили, що у самок концентрація алкоголю в крові у два рази вища, ніж у самців. Крім того, через спиртне підвищується рівень білка, який сприяє зростанню пухлин.

Крім того, у них набагато швидше, ніж у самців, відбувається алкогольне ушкодження печінки. Результати дослідження опубліковані в Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.

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Деякі хронічні алкоголіки можуть пити протягом декількох років і при цьому жити здоровим життям. Проте, при вживанні спиртного у них все ж відбувається пошкодження печінки. А печінка є своєрідним метаболічним двигуном всього організму, тому її пошкодження може негативно вплинути на стан інших.

Вплив алкоголю в залежності від статі

Дослідження показало, що навіть триразове вживання алкоголю викликало більше пошкодження печінки у самок щурів, ніж у самців.

Вчені виявили статистично значуща відмінність, використовуючи тільки чотирьох самців і чотирьох самок щурів. В ході дослідження тваринам давали однакову кількість алкоголю три рази з 12-годинними перервами.

Потім брали на аналіз кров і тканини печінки через кожні чотири години після вживання алкоголю. В результаті було виявлено, що у самок концентрація алкоголю в крові у два рази вища. Крім цього, у самок щурів було майже в 4 рази більше жирових відкладень в печінці, що є причиною додаткового запалення і пошкодження печінки.

Існує білок під назвою діацілгліцеролкіназа-альфа, який, як було показано в інших дослідженнях, сприяє зростанню доброякісних і злоякісних пухлин. В ході нашого дослідження ми визначили, що цей білок підвищується на 20% у самців щурів, а у самок – на 95%.,

– зазначили науковці.

Вчені відзначають, що необхідні додаткові дослідження на людях, щоб краще зрозуміти потенційні відмінності в тому, як пияцтво впливає на чоловіків і жінок, і з'ясувати метаболічні причини цих відмінностей.