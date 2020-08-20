В исследовании на крысах установили, что у самок концентрация алкоголя в крови в два раза выше, чем у самцов. Кроме того, из-за спиртного повышается уровень белка, который способствует росту опухолей.

Кроме того, у них гораздо быстрее, чем у самцов, происходит алкогольное поражение печени. Результаты исследования опубликованы в Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.

Также по теме: Названы новые продукты, которые помогут при похмелье

Некоторые хронические алкоголики могут пить в течение нескольких лет и при этом жить здоровой жизнью. Однако, при употреблении спиртного у них все же происходит повреждение печени. А печень является своеобразным метаболическим двигателем всего организма, поэтому ее повреждение может негативно повлиять на состояние других.

Влияние алкоголя в зависимости от пола

Исследование показало, что даже трехкратное употребление алкоголя вызвало больше повреждения печени у самок крыс, чем у самцов.

Ученые обнаружили статистически значимое различие, используя только четырех самцов и четырех самок крыс. В ходе исследования животным давали одинаковое количество алкоголя три раза с 12-часовым перерывами.

Затем брали на анализ кровь и ткани печени через каждые 4 часа после употребления алкоголя. В результате было обнаружено, что у самок концентрация алкоголя в крови в два раза выше. Кроме этого, у самок крыс было почти в 4 раза больше жировых отложений в печени, что является причиной дополнительного воспаления и повреждения печени.

Существует белок под названием диацилглицеролкиназа-альфа, который, как было показано в других исследованиях, способствует росту доброкачественных и злокачественных опухолей. В ходе нашего исследования мы определили, что этот белок повышается на 20% у самцов крыс, а у самок – на 95%.,

– отметили ученые.

Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования на людях, чтобы лучше понять потенциальные различия в том, как пьянство влияет на мужчин и женщин, и выяснить метаболические причины этих различий.