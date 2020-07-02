У Великобританії хірурги успішно пришили статевий член чоловіка. Операція відбулася за добу після пошкодження.

Реплантація або повторне приживлення статевого члена – дуже рідкісна операція, їх було проведено всього близько 100, пише BMJ Case Reports.

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У чому складність

Це термінова процедура, яка вимагає високого рівня підготовки мікрохірургів. Важлива умова її успішності – якомога швидший початок. Раніше був відомий випадок приживлення пеніса через 18 годин після пошкодження. Імовірність хорошого результату через добу вважалася дуже низькою.

Як сталася травма

Хірурги з Бірмінгема повели реплантації статевого члена майже через 24 години після пошкодження. Пацієнтом був 34-річний чоловік з параноїдальною шизофренією в анамнезі. Травму він завдав собі сам, намагаючись позбавити себе життя під час психотичного епізоду.

Про пошкодження стало відомо через 15 годин, але лікарі змогли почати операцію тільки після реанімаційних заходів та лікування важчих ран. Загальний час відсутності кровотоку в пенісі пацієнта склав 23 години.

Результати операції

Великі судини, що забезпечують кровообіг в статевому члені, у пацієнта виявилися в хорошому стані, але один з великих нервів органу врятувати не вдалося.

Через шість тижнів після операції у пацієнта працювала уретра, до статевого члена повернулася чутливість, він здатний досягати повної ерекції.

Успішність цього випадку повинна стимулювати хірургів проводити реплантації статевого члена навіть після тривалої ішемії (ред. відсутність кровообігу), оскільки можливий успішний результат. Також слід пам'ятати про важкі фізичні і психологічні наслідки втрати органу,

– зазначили науковці.