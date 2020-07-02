В Великобритании хирурги успешно пришили половой член мужчине. Операция прошла через сутки после повреждения.

Реплантация или повторное приживление полового члена – очень редкая операция, их было проведено всего около 100, пишет BMJ Case Reports.

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В чем сложность

Это срочная процедура, которая требует высокого уровня подготовки микрохирургии. Важное условие ее успешности – как можно более быстрое начало. Ранее был известен случай приживление пениса через 18 часов после повреждения. Вероятность хорошего результата через сутки считалась очень низкой.

Как произошла травма

Хирурги из Бирмингема повели реплантацию полового члена почти через 24 часа после повреждения. Пациентом был 34-летний мужчина с параноидальной шизофренией в анамнезе. Травму он нанес себе сам, пытаясь лишить себя жизни во время психотического эпизода.

О повреждении стало известно через 15 часов, но врачи смогли начать операцию только после реанимационных мероприятий и лечения тяжелых ран. Общее время отсутствия кровотока в пенисе пациента составило 23 часа.

Результаты операции

Крупные сосуды, обеспечивающие кровообращение в половом члене, у пациента оказались в хорошем состоянии, но один из больших нервов органа спасти не удалось.

Через шесть недель после операции у пациента работала уретра, к половому члену вернулась чувствительность, он способен достигать полной эрекции.

Успешность в этом случае должна стимулировать хирургов проводить реплантации полового члена даже после длительной ишемии (ред. отсутствие кровообращения), поскольку возможен успешный результат. Также следует помнить о тяжелых физических и психологических последствиях потери органа,

– отметили ученые.