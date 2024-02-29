Зазначають, що цей випадок смерті є другим відомим від укусу цих плазунів за останнє століття.

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Як стався смертельний укус

Дівчина померлого чоловіка розповіла, вже через кілька хвилин після укусу її хлопця почало нудити. Він поскаржився, що йому важко дихати. Його негайно госпіталізували.

Та це не допомогло – врятувати чоловіка не вдалось, він помер від отруєння через 4 дні.

Медики припустили, що постраждалий мав підвищену чутливість до токсичної слини тварини.



Ящірка жилатьє вкусила американця і той помер / Фото CBS

Яка ящірка вкусила чоловіка

Жилатьє або аризонські гелодерми мають отруйні залози, але рідко випускають отруту при укусі. Зазвичай серед наслідків: інтенсивний, але короткий біль, набряк, нудота та слабкість.

Експерти вже забрали дві ящірки з приватного утримання чоловіка до центру рептилій у Південній Дакоті.

Зразок слини відправлено на аналіз для визначення її потенційної небезпеки.