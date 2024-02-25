Цю інфекцію переносять гризуни і хоч вона рідше передається між людьми, вона досить часто вражає жителів бідних сільських місцевостей, які не мають належного доступу до медицини.

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Увага! Більшість випадків усе ще залишаються недіагностованими та незареєстрованими, і це призводить до трагічних наслідків. Фактично, інфекція стає "тихою вбивцею".

Що каже статистика

Лише після епідемії в Нігерії у 2018 році проблема вийшла на новий рівень. Всесвітня організація охорони здоров'я та уряд Нігерії почав вживати надзвичайних заходів. Водночас, це не дуже сповільнило поширення інфекції. Кількість випадків лише зростає і вийшла за межі ендемічних країн.

"Лихоманка Ласса стала одним із ключових питань у глобальній охороні здоров'я. Кілька груп працюють над необхідними діагностичними засобами та ліками, вкладаючи кошти в дослідження і розробку вакцини", – ідеться у застереженні.

Які небезпеки становить хвороба

Той факт, що точної причини зростання захворюваності наразі не встановлено, інфекція потребує подальшого вивчення, включно зі змінами клімату та популяціями гризунів-переносників.

Тож, експерти б'ють на сполох і наголошують, що цій хворобі слід приділити якомога більше уваги. Ба більше, що кількість нових випадків зараження сягнула понад 2 мільйона: від 300 000 до 500 000 із них потребують медичного втручання, а 10 000 випадків – мають летальне закінчення.