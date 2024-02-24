Небезпека змій

Зміїні укуси є серйозною проблемою для глобальної охорони здоров'я. Згідно з різними оцінками (хоч і деякі з них можуть бути завищені), щороку від укусів змій гине до 138 тисяч осіб, і понад 400 тисяч отримують інвалідність. Найбільше від цього страждають жителі Африки та Азії, причому не лише через частоту випадків укусів змій, а й через обмежений доступ до якісної медичної допомоги.

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Для розв'язання цієї проблеми вкрай важливими є вдосконалені методи лікування. Зараз для боротьби з отруєннями смертельними отрутами змій необхідне точне визначення виду змії, яка вкусила людину, щоб підібрати відповідну протиотруту. Однак навіть при виконанні цих умов можливі ускладнення у вигляді сироваткової хвороби та анафілаксії – алергічної реакції на чужорідний білок-протиотруту в крові, яка найчастіше має тваринне походження.

Пошук нової протиотрути

Тому міжнародна команда дослідників із США, Великобританії та Індії поставила перед собою завдання створити універсальну протиотруту від смертельної отрути змій сімейства Elapidae (аспіди). У це велике сімейство входить 384 види отруйних змій, включаючи найнебезпечніших: королівську кобру, чорну мамбу та індійського крайта.

На першому етапі дослідження вчені вивчили та порівняли білки отрути різних видів аспід. Вони виявили, що білок, який має назву трипальцевим токсином (3FTx), є у всіх аспідних змій і містить схожі частини в іших видів. Щобільше, білки 3FTx є високотоксичними та викликають параліч по всьому тілу, що робить їх ідеальною мішенню для застосування протиотрути.

Ефективність нової протиотрути

Для того, щоб знайти протиотруту, яке блокує 3FTx і меншою мірою викликає алергічну реакцію, біологи вивчили базу даних, що містить понад 50 мільярдів різних людських протитіл. Вони перевірили, які з них найкраще пов'язуються з різними варіантами білка 3FTx, що дозволило звузити область пошуку до 30 протитіл, з яких найбільшою взаємодією з токсином отрути мало протитіло 95Mat5.

Потім вчені випробували дію повністю синтетичного 95Mat5 на мишах, яким вводили токсини різних змій. У всіх випадках гризуни, яким вводили 95Mat5 одночасно з отрутою, залишалися живими, без паралічу та інших ускладнень. Коли дослідники вивчили, чому 95Mat5 так ефективно блокує різні варіанти 3FTx, вони виявили, що протитіло імітує структуру людського білка, з яким зв'язується зазвичай 3FTx, викликаючи параліч м'язів.

Хоча 95Mat5 ефективний проти отрути всіх аспідів, він не блокує отруту гадюк – другого великого сімейства отруйних змій. Дослідники планують продовжити роботу в цьому напрямку і знайти протитіла, які б нейтралізували інший токсин аспідів, а також два токсини, що містяться в отруті гадюк.