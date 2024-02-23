Опасность змей

Змеиные укусы являются серьезной проблемой для глобального здравоохранения. Согласно разным оценкам (хоть и некоторые из них могут быть завышены), каждый год от укусов змей погибает до 138 тысяч человек, и более 400 тысяч получают инвалидность. Больше всего от этого страдают жители Африки и Азии, причем не только из-за частоты случаев укусов змей, но и из-за ограниченного доступа к качественной медицинской помощи.

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Для решения этой проблемы крайне важны усовершенствованные методы лечения. Сейчас для борьбы с отравлениями смертельными ядами змей необходимо точное определение вида змеи, которая укусила человека, чтобы подобрать соответствующее противоядие. Однако даже при выполнении этих условий возможны осложнения в виде сывороточной болезни и анафилаксии – аллергической реакции на чужеродный белок-противоядие в крови, которое чаще всего имеет животное происхождение.

Поиск нового противоядия

Поэтому международная команда исследователей из США, Великобритании и Индии поставила перед собой задачу создать универсальное противоядие от смертельного яда змей семейства Elapidae (аспиды). В это большое семейство входит 384 вида ядовитых змей, включая самых опасных: королевскую кобру, черную мамбу и индийского крайта.

На первом этапе исследования ученые изучили и сравнили белки яда разных видов аспид. Они обнаружили, что белок, который называется трипальцевым токсином (3FTx), есть у всех аспидных змей и содержит похожие части у других видов. Более того, белки 3FTx являются высокотоксичными и вызывают паралич по всему телу, что делает их идеальной мишенью для применения противоядия.

Эффективность нового противоядия

Для того, чтобы найти противоядие, которое блокирует 3FTx и в меньшей степени вызывает аллергическую реакцию, биологи изучили базу данных, содержащую более 50 миллиардов различных человеческих противотел. Они проверили, какие из них лучше всего связываются с различными вариантами белка 3FTx, что позволило сузить область поиска до 30 противотел, из которых наибольшим взаимодействием с токсином яда обладало противотело 95Mat5.

Затем ученые испытали действие полностью синтетического 95Mat5 на мышах, которым вводили токсины различных змей. Во всех случаях грызуны, которым вводили 95Mat5 одновременно с ядом, оставались живыми, без паралича и других осложнений. Когда исследователи изучили, почему 95Mat5 так эффективно блокирует различные варианты 3FTx, они обнаружили, что противотело имитирует структуру человеческого белка, с которым связывается обычно 3FTx, вызывая паралич мышц.

Хотя 95Mat5 эффективен против яда всех аспидов, он не блокирует яд гадюк – второго большого семейства ядовитых змей. Исследователи планируют продолжить работу в этом направлении и найти противотела, которые бы нейтрализовали другой токсин аспидов, а также два токсина, содержащиеся в яде гадюк.