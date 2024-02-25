Эту инфекцию переносят грызуны и хоть она реже передается между людьми, она довольно часто поражает жителей бедных сельских местностей, которые не имеют надлежащего доступа к медицине.

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Внимание! Большинство случаев все еще остаются недиагностированными и незарегистрированными, и это приводит к трагическим последствиям. Фактически, инфекция становится "тихим убийцей".

Что говорит статистика

Только после эпидемии в Нигерии в 2018 году проблема вышла на новый уровень. Всемирная организация здравоохранения и правительство Нигерии начало принимать чрезвычайные меры. В то же время, это не очень замедлило распространение инфекции. Количество случаев только растет и вышло за пределы эндемичных стран.

"Лихорадка Ласса стала одним из ключевых вопросов в глобальном здравоохранении. Несколько групп работают над необходимыми диагностическими средствами и лекарствами, вкладывая средства в исследования и разработку вакцины", – говорится в предостережении.

Какие опасности представляет болезнь

Тот факт, что точной причины роста заболеваемости пока не установлено, инфекция требует дальнейшего изучения, включая изменения климата и популяциями грызунов-переносчиков.

Поэтому, эксперты бьют тревогу и отмечают, что этой болезни следует уделить как можно больше внимания. Более того, что количество новых случаев заражения достигло более 2 миллионов: от 300 000 до 500 000 из них требуют медицинского вмешательства, а 10 000 случаев – имеют летальный исход.