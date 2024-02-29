Отмечают, что этот случай смерти является вторым известным от укуса этих пресмыкающихся за последнее столетие.

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Как произошел смертельный укус

Девушка умершего мужчины рассказала, уже через несколько минут после укуса ее парня начало тошнить. Он пожаловался, что ему тяжело дышать. Его немедленно госпитализировали.

Но это не помогло – спасти мужчину не удалось, он умер от отравления через 4 дня.

Медики предположили, что пострадавший имел повышенную чувствительность к токсичной слюне животного.



Ящерица жилатье укусила американца и тот умер / Фото CBS

Какая ящерица укусила мужчину

Жилатье или аризонские гелодермы имеют ядовитые железы, но редко выпускают яд при укусе. Обычно среди последствий: интенсивная, но короткая боль, отек, тошнота и слабость.

Эксперты уже забрали две ящерицы из частного содержания мужчины в центр рептилий в Южной Дакоте.

Образец слюны отправлен на анализ для определения ее потенциальной опасности.