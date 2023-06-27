Відкриття зробили американські дослідники з коледжу Weill Cornell Medicine, робота опублікована в журналі Nature Communications.
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Поки контрацептиви випробували на мишах. Учені застосували препарат TDI-11861, який пригнічує фермент, під назвою розчинна аденілатциклаза (sAC), важливий для функціонування сперми.
Тепер вчені працюють над тим, щоб зробити препарат більш придатним для використання людьми. Наступний крок – повторити свої експерименти на іншій доклінічній моделі.
Вчені хочуть закласти основу для клінічних випробувань на людях, щоб перевірили вплив пригнічення sAC на рухливість сперматозоїдів у здорових чоловіків. Експерименти за участю людей планують розпочати у 2025 році.