Открытие совершили американские исследователи из колледжа Weill Cornell Medicine, работа опубликованная в журнале Nature Communications.
Смотрите также 6 необычных поз в сексе для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новенькое
Пока контрацептивы опробовали на мышах. Ученые применили препарат TDI-11861, который ингибирует фермент, под названием растворимая аденилатциклаза (sAC), важный для функционирования спермы.
Теперь учёные работают над тем, чтобы сделать препарат более подходящим для использования людьми. Следующий шаг – повторить свои эксперименты на другой доклинической модели.
Ученые хотят заложить основу для клинических испытаний на людях, чтобы проверили влияние угнетения sAC на подвижность сперматозоидов у здоровых мужчин. Эксперименты с участием людей планируется начать в 2025 году.