Згідно з дослідженням Інституту Кінсі, приблизно 54% чоловіків у віці 18 – 29 років думають про секс кілька разів на день, тоді як 43% чоловіків у віці 30-39 років і 32% чоловіків у віці 40 – 49 років роблять це з такою ж частотою.

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Як бачимо, навколо чоловічої сексуальності існує не менше міфів, ніж навколо жіночої, а нестача знань про секс здатна призвести як до непорозумінь у стосунках, так і до проблем зі здоров’ям.

Уролог медичного центру "Лелека" Сергій Комар для 24 Каналу розвіяв поширені міфи та відповів на важливі питання, які стосуються сексуального життя та здоров’я чоловіків.

Важливість тестостерону

Головний статевий чоловічий гормон – це, як загальновідомо, тестостерон. В організмі він перетворюється на дигідротестостерон. Серед їхніх основних функцій – ерекція, збільшення маси та обсягу м’язової тканини, оволосіння тіла. Крім того, тестостерон також впливає на репродуктивну функцію і вироблення сперматозоїдів та бере участь у процесах метаболізму.

Сергій Комар "Щобільше впливає і на характер, настрій, соціальну поведінку чоловіка. Недостатність цього гормону в організмі може призвести до підвищеної дратівливості, занепаду сил, перепадів настрою та інших неприємних наслідків."

Як часто чоловіку потрібно займатись сексом

Це питання все ще звучить доволі часто, хоча у кожної людини є свій індивідуальний графік статевого життя, який залежить від багатьох факторів. Бажання та частота статевих актів може залежати від статевої конституції чоловіка, його віку, психологічного стану та індивідуальних особливостей організму.

Здебільшого у молодому віці кількість статевих актів вища та може навіть досягати 1 – 3 на день. До 45 років кількість коїтусів зазвичай зменшується до відповідної потреби організму.

Важливо пам’ятати, що немає ніякого стандарту щодо того, як часто у чоловіка має виникати бажання близькості, адже це – дуже індивідуально. Якщо ж йдеться про проблеми з ерекцією або інші симптоми, які викликають дискомфорт, то в такому випадку краще записатись на прийом до спеціаліста.

А що ж буде, якщо не займатись сексом? Утримання від статевого акту веде до зниження функції сім'явивідної протоки та застійних явищ в передміхуровій залозі (простаті) та органах малого таза (яєчка). Крім того, відсутність статевого життя може призвести до утворення застійного простатиту, а протягом 3-5 років – до поступового зниження еректильної функції, незалежно від віку.

Сергій Комар "Для зняття сексуальної напруги чоловік може також використовувати мастурбацію. Вона не є повноцінним замінником статевого акту, адже під час сексу з партнером чи партнеркою на перший план виходить емоційна підтримка та зв’язок."

У разі, коли емоційна підтримка неважлива для чоловіка, самозадоволення залишається важливим елементом зняття сексуальної напруги та побічним методом профілактики застійного простатиту.

Як зберегти чоловіче здоров’я

Конкретні медичні рекомендації будуть залежати від стану здоров’я чоловіка, але є низка порад, яких слід дотримуватись абсолютно всім чоловікам. Щоб уникнути проблем з чоловічим здоров’ям та запобігти іншим захворюванням, варто:

Турбуватись про повноцінний сон (близько 8 годин на добу);

Частково, а краще повністю відмовитись від паління;

Не зловживати міцним алкоголем;

Обмежити вживання жирної їжі;

Регулярно займатись фізичною активністю;

Мати регулярні еякуляції (1 – 3 на тиждень).

Сергій Комар "Крім того, важливо регулярно відвідувати уролога, щоб попередити проблеми зі здоров’ям та своєчасно виявити захворювання, якщо такі є. Обов’язково відвідувати спеціаліста принаймні раз на рік, навіть якщо вас нічого не турбує."

Чоловікам у віці від 40 років потрібно бути особливо уважними до свого здоров’я та додатково до профілактичного огляду:

Здавати базові лабораторні аналізи (кров з вени PSA total, загальний аналіз сечі, кров з вени на тестостерон загальний);

Робити УЗД простати та УЗД сечового міхура.

Якщо ж вас турбують симптоми, то звернутись до уролога потрібно, не гаючи часу. Це можуть бути:

Біль в органах малого таза (яєчка, уретра, промежина);

Виділення з уретри;

Кров у сечі;

Кров в уретрі;

Зниження лібідо, зниження еректильної функції;

Часте нічне сечовипускання.

Чоловіки, як правило, рідше звертаються за медичними послугами та менше схильні проходити профілактичні огляди. Проте турбота про здоров’я, у тому числі чоловіче, є запорукою довгого, здорового та щасливого життя.