Медики пояснили, як зв'язок між еректильною дисфункцією та низькою фізичною активністю.

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Науці було відомо, що еректильна функція пов'язана зі здоров'ям серцево-судинної системи й суміжними патологічними станами, зокрема атеросклерозом (запаленням і звуженням та/або затвердінням артерій).

І водночас регулярні фізичні вправи полегшують симптоми серцево-судинних захворювань.

Тож тепер фахівці вирішили перевірити, чи буде позитивний ефект у лікуванні чоловіків з еректильною дисфункцією, якщо додати у їх життя спорт.

Як проводили дослідження

Команда вчених проаналізувала 11 досліджень щодо фізичних вправ та еректильної функції і дійшла дуже обнадійливих висновків.

Фізичні вправи протягом мінімум 30 хвилин тричі на тиждень можуть бути настільки ж ефективними, як Віагра та інші препарати для покращення ерекції,

– ідеться у повідомленні.

При цьому вчені зазначили, що ефекти спостерігали лише у тих пацієнтів, які якісно й регулярно виконувати вправи.

із 1100 чоловіків, які брали участь у дослідженнях, 600 дотримувалися режиму, який передбачав 30 – 60-хвилинні вправи з частотою 3 – 5 разів на тиждень.

інші 500 добровольців, які були у контрольній групі – приймали Віагру чи інші препарати і не виконували фізичних вправ.

Результати експерименту

Чоловіки, які регулярно виконували фізичні вправи, повідомили про покращення еректильної функції на 5 балів (за суб'єктивним оцінюванням і клінічними аналізами за 10-бальною шкалою).

У пацієнтів контрольної групи, які приймали Віагру або інший препарат, дослідники реєстрували покращення стану на 4 – 8 балів.

Учені також виявили: що тяжчим був стан, то очевиднішим було покращення.

Фізичні навантаження передбачали ходьбу, їзду на велосипеді тощо і покращували ерекцію у всіх чоловіків з еректильною дисфункцією незалежно від ваги, загального стану здоров'я чи супутнього прийому ліків.