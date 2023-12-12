Медики объяснили как связь между эректильной дисфункцией и низкой физической активностью.
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Науке было известно, что эректильная функция связана со здоровьем сердечно-сосудистой системы и смежными патологическими состояниями, в частности атеросклерозом (воспалением и сужением и/или отверждением артерий).
И в то же время регулярные физические упражнения облегчают симптомы сердечно-сосудистых заболеваний.
Теперь специалисты решили проверить, будет ли положительный эффект в лечении мужчин с эректильной дисфункцией, если добавить в их жизнь спорт.
Как проводили исследования
Команда ученых проанализировала 11 исследований по физическим упражнениям и эректильной функции и пришла к очень обнадеживающим выводам.
Физические упражнения в течение минимум 30 минут три раза в неделю могут быть столь же эффективными, как Виагра и другие препараты для улучшения эрекции.
– говорится в сообщении.
При этом ученые отметили, что эффекты наблюдали только у пациентов, которые качественно и регулярно выполнять упражнения.
- из 1100 мужчин, принимавших участие в исследованиях, 600 соблюдали режим, предусматривавший 30 – 60-минутные упражнения с частотой 3 – 5 раз в неделю.
- другие 500 добровольцев, которые были в контрольной группе, принимали Виагру или другие препараты и не выполняли физических упражнений.
Результаты эксперимента
Мужчины, регулярно выполнявшие физические упражнения, сообщили об улучшении эректильной функции на 5 баллов (по субъективной оценке и клиническим анализам по 10-балльной шкале).
У пациентов контрольной группы, принимавших Виагру или другой препарат, исследователи регистрировали улучшение состояния на 4-8 баллов.
Физические нагрузки предусматривали ходьбу, езду на велосипеде и т.д. и улучшали эрекцию у всех мужчин с эректильной дисфункцией независимо от веса, общего состояния здоровья или сопутствующего приема лекарства.