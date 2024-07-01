Согласно исследованию Института Кинси, примерно 54% мужчин в возрасте 18 – 29 лет думают о сексе несколько раз в день, тогда как 43% мужчин в возрасте 30-39 лет и 32% мужчин в возрасте 40 – 49 лет делают это с такой же частотой.

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Как видим, вокруг мужской сексуальности существует не меньше мифов, чем вокруг женской, а недостаток знаний о сексе способен привести как к недоразумениям в отношениях, так и к проблемам со здоровьем.

Уролог медицинского центра "Лелека" Сергей Комар для 24 Канала развеял распространенные мифы и ответил на важные вопросы, касающиеся сексуальной жизни и здоровья мужчин.

Важность тестостерона

Главный половой мужской гормон – это, как общеизвестно, тестостерон. В организме он превращается в дигидротестостерон. Среди их основных функций – эрекция, увеличение массы и объема мышечной ткани, оволосение тела. Кроме того, тестостерон также влияет на репродуктивную функцию и выработку сперматозоидов и участвует в процессах метаболизма.

Сергей Комар "Более того, влияет и на характер, настроение, социальное поведение мужчины. Недостаточность этого гормона в организме может привести к повышенной раздражительности, упадка сил, перепадов настроения и других неприятных последствий."

Как часто мужчине нужно заниматься сексом

Этот вопрос все еще звучит довольно часто, хотя у каждого человека есть свой индивидуальный график половой жизни, который зависит от многих факторов. Желание и частота половых актов может зависеть от половой конституции мужчины, его возраста, психологического состояния и индивидуальных особенностей организма.

В основном в молодом возрасте количество половых актов выше и может даже достигать 1 – 3 в день. К 45 годам количество коитусов обычно уменьшается до соответствующей потребности организма.

Важно помнить, что нет никакого стандарта относительно того, как часто у мужчины должно возникать желание близости, ведь это – очень индивидуально. Если же речь идет о проблемах с эрекцией или другие симптомы, которые вызывают дискомфорт, то в таком случае лучше записаться на прием к специалисту.

А что же будет, если не заниматься сексом? Воздержание от полового акта ведет к снижению функции семявыводящего протока и застойных явлений в предстательной железе (простате) и органах малого таза (яички). Кроме того, отсутствие половой жизни может привести к образованию застойного простатита, а в течение 3-5 лет – к постепенному снижению эректильной функции, независимо от возраста.

Сергей Комар "Для снятия сексуального напряжения мужчина может также использовать мастурбацию. Она не является полноценным заменителем полового акта, ведь во время секса с партнером или партнершей на первый план выходит эмоциональная поддержка и связь."

В случае, когда эмоциональная поддержка неважна для мужчины, самоудовлетворение остается важным элементом снятия сексуального напряжения и побочным методом профилактики застойного простатита.

Как сохранить мужское здоровье

Конкретные медицинские рекомендации будут зависеть от состояния здоровья мужчины, но есть ряд советов, которых следует придерживаться абсолютно всем мужчинам. Чтобы избежать проблем с мужским здоровьем и предотвратить другие заболевания, стоит:

Заботиться о полноценном сне (около 8 часов в сутки);

Частично, а лучше полностью отказаться от курения;

Не злоупотреблять крепким алкоголем;

Ограничить употребление жирной пищи;

Регулярно заниматься физической активностью;

Иметь регулярные эякуляции (1 – 3 в неделю).

Сергей Комар "Кроме того, важно регулярно посещать уролога, чтобы предупредить проблемы со здоровьем и своевременно выявить заболевания, если таковые имеются. Обязательно посещать специалиста по крайней мере раз в год, даже если вас ничего не беспокоит."

Мужчинам в возрасте от 40 лет нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и дополнительно к профилактическому осмотру:

Сдавать базовые лабораторные анализы (кровь из вены PSA total, общий анализ мочи, кровь из вены на тестостерон общий);

Делать УЗИ простаты и УЗИ мочевого пузыря.

Если же вас беспокоят симптомы, то обратиться к урологу нужно, не теряя времени. Это могут быть:

Боль в органах малого таза (яички, уретра, промежность);

Выделения из уретры;

Кровь в моче;

Кровь в уретре;

Снижение либидо, снижение эректильной функции;

Частое ночное мочеиспускание.

Мужчины, как правило, реже обращаются за медицинскими услугами и меньше склонны проходить профилактические осмотры. Однако забота о здоровье, в том числе мужское, является залогом долгой, здоровой и счастливой жизни.