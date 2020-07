Впродовж багатьох років наукова спільнота ставилась скептично до чоловіків-бісексуалів. Більшість вважали, що бісексуальні чоловіки насправді гетеро- або гомосексуали й чоловічої бісексуальності не існує.

Деякі дослідники навіть припускали, що чоловіки, які вважають, себе бісексуалами, насправді є геями, які намагаються звести нанівець свою орієнтацію. Але дослідження, опубліковане у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences демонструє, що чоловіча бісексуальність – це не вигадка.

Цікаво, що багато дослідників, які налаштовані скептично до чоловіків-бісексуалів вважають жіночу бісексуальність цілком реальною, бо "деякі жінки можуть сексуально приваблювати людей будь-якої статі".

Досить несправедливо, що жіноча бісексуальність сприймається легше, ніж чоловіча. Аби поставити край цьому питанню, багато команд впродовж багатьох років проводили дослідження, спрямовані на пошук відповіді.

Під час більшості досліджень науковці прикріплювали до пенісів чоловіків спеціальні пристрої, які визначали рівень збудження під час спостереження за чоловічою та жіночою еротикою.

Дослідники виявили, що чоловіча бісексуальність справді є справжнім явищем. Деякі чоловіки справді сексуально збуджуються від людей будь-якої статі.

Також вони підтвердили припущення про те, що бісексуали можуть надавати перевагу конкретній статі або ж мати збалансовані уподобання. Тобто деякі чоловіки-бісексуали більше схильні до гомосексуалізму, інші – до гетеросексуальності, а деяких абсолютно однаково збуджують люди будь-якої статі.