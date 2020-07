На протяжении многих лет научное сообщество относилось скептически к мужчинам-бисексуалам. Большинство считали, что бисексуальные мужчины на самом деле гетеро- или гомосексуалы и мужской бисексуальности не существует.

Некоторые исследователи даже предполагали, что мужчины, которые считают, себя бисексуалами, на самом деле являются геями, которые пытаются свести на нет свою ориентацию. Но исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences демонстрирует, что мужская бисексуальность – это не выдумка.

Интересно, что многие исследователи, которые настроены скептически к мужчинам-бисексуалам считают женскую бисексуальность вполне реальной, поскольку "некоторые женщины могут сексуально привлекать людей любого пола".

Достаточно несправедливо, что женская бисексуальность воспринимается легче, чем мужская. Чтобы положить конец этому вопросу, многие команды на протяжении многих лет проводили исследования, направленные на поиск ответа.

Во время большинства исследований ученые прикрепляли к пенисам мужчин специальные устройства, которые определяли уровень возбуждения во время наблюдения за мужской и женской эротикой.

Исследователи обнаружили, что мужская бисексуальность действительно является настоящим явлением. Некоторые мужчины действительно сексуально возбуждаются от людей любого пола.

Также они подтвердили предположение о том, что бисексуалы могут отдавать предпочтение конкретному полу или иметь сбалансированные вкусы. То есть некоторые мужчины-бисексуалы больше склонны к гомосексуализму, другие – к гетеросексуальности, а некоторых абсолютно одинаково возбуждают люди любого пола.