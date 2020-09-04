Цвітна капуста дуже корисна для організму людини, зокрема в ній небагато калорій і вона добре сприяє травленню. Про всі корисні властивості та як обрати цвітну капусту – читайте в матеріалі.

Якщо коротко, то цвітна капуста – це мінімум калорій і максимум користі. Тому включити її в свій раціон буде хорошою ідеєю, зазначає 24 канал.

Читайте також Овочі, які захистять від серцево-судинних захворювань

Користь цвітної капусти

Цей овоч має велику кількість мінералів, такі як: залізо, калій, кальцій, магній, натрій і фосфор. Крім у ньому містяться такі вітаміни: як А, B1, В2, В3, В6, В9, C, Е, Н, PP.

Регулярне вживання цвітної капусти позитивно впливає на всі органи та системи людини. Окрім того, антиоксиданти капусти допомагають уникнути злоякісних пухлин, зокрема, зменшує ризик розвитку раку молочної залози, репродуктивних органів, легенів, шкіри і товстої кишки.



Існує безліч рецептів для приготування капусти / Фото fruitnews

Цвітна капуста містить багато клітковини, а це допомагає уникнути проблем із шлунково-кишковим трактом. Волокна цього овоча сприяють виведенню токсинів і мають протизапальну дію, а це зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, діабету й ожиріння.

Холін, який міститься у цвітній капусті, сприяє гарному сну, покращує концентрацію і пам'ять. А ще цвітна капуста стала незамінним овочем для оптимальної роботи опорно-рухового апарату. Її набір вітамінів полегшує засвоєння кальцію, що відіграє ключову роль для міцності кісток.

Кому не варто їсти цвітну капусту

При тому, що в овочі містяться вітаміни та мінерали, і він є корисним для людини, надмірне споживання призводить до розладу шлунку та метеоризму.

Овоч не можна їсти при:

гострої виразки або гастриті;

недуги щитовидної залози;

важких захворюваннях нирок;

гіпертонії та серцевої недостатності;

індивідуальної алергії.

Дорослій здоровій людини рекомендовано вживати не більше 1,5 кілограма цього овочу на добу.

Як правильно обрати цвітну капусту

Овоч має бути білого або вершково-білого кольору. На капусті немає бути плям: жовтих або чорних. Голівка цвітної капусти має мати гарну та тверду основу, а листя – свіже, зелене.

Форма овочу – цілісна, щоб пагінці не розвалювались.



Капуста має виглядати привабливо / Фото youtube.com

Де та як зберігати цвітну капусту

Удома можна загорнути овоч у харчову плівку та покласти в ящик холодильника. Це допоможе максимально довго залишатись овочу свіжим.

Такий спосіб зберігання розрахований на 4 – 5 днів, а далі на овочі можуть з'явитися пожовтіння.

Що можна приготувати з такої капусти

Перед приготуванням, овоч треба ретельно помити. Стандартні рецепти – це приготування на пару або смаження (звісно, краще обирати перший варіант). А є ще й сорти, які можна споживати в сирому вигляді.

Прості та смачні рецепти

Капуста в клярі

Інгредієнти:

Капуста кольорова – 1 кілограм

Борошно – 150 грамів

Сметана – 1 стакан

Масло вершкове – 100 грамів

Яйця – 3 штуки

Сода – на "кінчику ножа"

Сіль – 1 чайна ложка

Цукор – 0,5 чайної ложки

Спосіб приготування:

Овоч ретельно помити та відділити суцвіття. Готові суцвіття викласти в каструлю та залити окропом. Посолити. Варити на середньому вогні протягом 5 хвилин. Для кляру: збиваємо яйця, додаємо сметану і борошно, соду, сіль, цукор за смаком. Розмішуємо до однорідної маси. На сковороду викладаємо суцвіття, які попередньо вмочали у кляр. Обсмажуємо на маслі протягом 2 – 3 хвилин.



Одна з найпростіших страв з цвітної капусти / Фото 1000.menu

Салат із цвітної капусти, свіжих огірків і помідорів

Інгредієнти:

Цвітна капуста – 500 грамів

Огірки – 200 грамів

Помідори – 250 грамів

Зелена цибуля – 50 грамів

Сметана – 2 столові ложки

Сіль та цукор за смаком

Спосіб приготування:

Капусту ретельно миємо та розділяємо на суцвіття. Опускаємо суцвіття в киплячу підсолену воду і варимо до м’якості, протягом 5 хвилин. Огірки очищуємо від шкірки, а помідори від плодоніжок. Огірки, помідори та зелену цибулю нарізаємо. Усі овочі змішуємо і заправляємо цукром, сіллю та сметаною. Викладаємо в салатник і прикрашаємо красиво нарізаними огірками та помідорами.



Салат готується швидко / Фото gk-press.if.ua