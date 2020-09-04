Цветная капуста очень полезна для организма человека, в частности в ней немного калорий и она хорошо способствует пищеварению. Обо всех полезных свойствах и как выбрать цветную капусту – читайте в материале.

Если коротко, то цветная капуста – это минимум калорий и максимум пользы. Поэтому включить ее в свой рацион будет хорошей идеей, отмечает 24 канал.

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Польза цветной капусты

Этот овощ содержит большое количество минералов, таких как: железо, калий, кальций, магний, натрий и фосфор. Кроме того в нем содержатся такие витамины: как А, B1, В2, В3, В6, В9, C, Е, Н, PP.

Регулярное употребление цветной капусты положительно влияет на все органы и системы человека. Кроме того, антиоксиданты капусты помогают избежать злокачественных опухолей, в частности, уменьшают риск развития рака молочной железы, репродуктивных органов, легких, кожи и толстой кишки.

Существует множество рецептов приготовления капусты / Фото fruitnews

Цветная капуста содержит много клетчатки, а это помогает избежать проблем с желудочно-кишечным трактом. Волокна этого овоща способствуют выведению токсинов и оказывают противовоспалительное действие, а это уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

Холин, который содержится в цветной капусте, способствует хорошему сну, улучшает концентрацию и память. А еще цветная капуста стала незаменимым овощем для оптимальной работы опорно-двигательного аппарата. Ее набор витаминов облегчает усвоение кальция, что играет ключевую роль для прочности костей.

Кому не стоит есть цветную капусту

При том, что в овоще содержатся витамины и минералы, и он является полезным для человека, чрезмерное потребление приводит к расстройству желудка и метеоризму.

Овощ нельзя есть при:

острой язвы или гастрите;

недугах щитовидной железы;

тяжелых заболеваниях почек;

гипертонии и сердечной недостаточности;

индивидуальной аллергии.

Взрослому здоровому человеку рекомендовано употреблять не более 1,5 килограмма этого овоща в сутки.

Как правильно выбрать цветную капусту

Овощ должен быть белого или сливочно-белого цвета. На капусте не должно быть пятен: желтых или черных. Головка цветной капусты должна иметь хорошую и твердую основу, а листья – быть свежими, зелеными.

Форма овоща – цельная, чтобы побеги не разваливались.

Капуста должна выглядеть привлекательно / Фото youtube.com

Где и как хранить цветную капусту

Дома можно завернуть овощ в пищевую пленку и положить в ящик холодильника. Это поможет максимально долго оставаться овощу свежим.

Такой способ хранения рассчитан на 4-5 дней, а дальше на овоще могут появиться пожелтения.

Что можно приготовить из такой капусты

Перед приготовлением овощ нужно тщательно помыть. Стандартные рецепты – это приготовление на пару или жарка (конечно, лучше выбирать первый вариант). А есть еще и сорта, которые можно потреблять в сыром виде.

Простые и вкусные рецепты

Капуста в кляре

Ингредиенты:

Капуста цветная – 1 килограмм

Мука – 150 граммов

Сметана – 1 стакан

Масло сливочное – 100 граммов

Яйца – 3 штуки

Сода – на кончике ножа

Соль – 1 чайная ложка

Сахар – 0,5 чайной ложки

Способ приготовления:

Овощ тщательно помыть и отделить соцветия. Готовые соцветия выложить в кастрюлю и залить кипятком. Посолить. Варить на среднем огне в течение 5 минут. Для кляра: взбиваем яйца, добавляем сметану и муку, соду, соль, сахар по вкусу. Размешиваем до однородной массы. На сковороду выкладываем соцветия, которые предварительно макали в кляр. Обжариваем на масле в течение 2-3 минут.

Одно из самых простых блюд из цветной капусты / Фото 1000.menu

Салат из цветной капусты, свежих огурцов и помидоров

Ингредиенты:

Цветная капуста – 500 граммов

Огурцы – 200 граммов

Помидоры – 250 граммов

Зеленый лук – 50 граммов

Сметана – 2 столовые ложки

Соль и сахар по вкусу

Способ приготовления:

Капусту тщательно моем и разделяем на соцветия. Опускаем соцветия в кипящую подсоленную воду и варим до мягкости, в течение 5 минут. Огурцы очищаем от кожуры, а помидоры от плодоножек. Огурцы, помидоры и зеленый лук нарезаем. Все овощи смешиваем и заправляем сахаром, солью и сметаной. Выкладываем в салатник и украшаем красиво нарезанными огурцами и помидорами.



Салат готовится быстро / Фото gk-press.if.ua