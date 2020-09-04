Чем цветная капуста лучше других овощей: интересные факты
Цветная капуста очень полезна для организма человека, в частности в ней немного калорий и она хорошо способствует пищеварению. Обо всех полезных свойствах и как выбрать цветную капусту – читайте в материале.
Если коротко, то цветная капуста – это минимум калорий и максимум пользы. Поэтому включить ее в свой рацион будет хорошей идеей, отмечает 24 канал.
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Польза цветной капусты
Этот овощ содержит большое количество минералов, таких как: железо, калий, кальций, магний, натрий и фосфор. Кроме того в нем содержатся такие витамины: как А, B1, В2, В3, В6, В9, C, Е, Н, PP.
Регулярное употребление цветной капусты положительно влияет на все органы и системы человека. Кроме того, антиоксиданты капусты помогают избежать злокачественных опухолей, в частности, уменьшают риск развития рака молочной железы, репродуктивных органов, легких, кожи и толстой кишки.
Существует множество рецептов приготовления капусты / Фото fruitnews
Цветная капуста содержит много клетчатки, а это помогает избежать проблем с желудочно-кишечным трактом. Волокна этого овоща способствуют выведению токсинов и оказывают противовоспалительное действие, а это уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.
Холин, который содержится в цветной капусте, способствует хорошему сну, улучшает концентрацию и память. А еще цветная капуста стала незаменимым овощем для оптимальной работы опорно-двигательного аппарата. Ее набор витаминов облегчает усвоение кальция, что играет ключевую роль для прочности костей.
Кому не стоит есть цветную капусту
При том, что в овоще содержатся витамины и минералы, и он является полезным для человека, чрезмерное потребление приводит к расстройству желудка и метеоризму.
Овощ нельзя есть при:
- острой язвы или гастрите;
- недугах щитовидной железы;
- тяжелых заболеваниях почек;
- гипертонии и сердечной недостаточности;
- индивидуальной аллергии.
Взрослому здоровому человеку рекомендовано употреблять не более 1,5 килограмма этого овоща в сутки.
Как правильно выбрать цветную капусту
Овощ должен быть белого или сливочно-белого цвета. На капусте не должно быть пятен: желтых или черных. Головка цветной капусты должна иметь хорошую и твердую основу, а листья – быть свежими, зелеными.
Форма овоща – цельная, чтобы побеги не разваливались.
Капуста должна выглядеть привлекательно / Фото youtube.com
Где и как хранить цветную капусту
Дома можно завернуть овощ в пищевую пленку и положить в ящик холодильника. Это поможет максимально долго оставаться овощу свежим.
Такой способ хранения рассчитан на 4-5 дней, а дальше на овоще могут появиться пожелтения.
Что можно приготовить из такой капусты
Перед приготовлением овощ нужно тщательно помыть. Стандартные рецепты – это приготовление на пару или жарка (конечно, лучше выбирать первый вариант). А есть еще и сорта, которые можно потреблять в сыром виде.
Простые и вкусные рецепты
Капуста в кляре
Ингредиенты:
Способ приготовления:
- Овощ тщательно помыть и отделить соцветия.
- Готовые соцветия выложить в кастрюлю и залить кипятком. Посолить. Варить на среднем огне в течение 5 минут.
- Для кляра: взбиваем яйца, добавляем сметану и муку, соду, соль, сахар по вкусу.
- Размешиваем до однородной массы.
- На сковороду выкладываем соцветия, которые предварительно макали в кляр.
- Обжариваем на масле в течение 2-3 минут.
Одно из самых простых блюд из цветной капусты / Фото 1000.menu
Салат из цветной капусты, свежих огурцов и помидоров
Ингредиенты:
Способ приготовления:
- Капусту тщательно моем и разделяем на соцветия.
- Опускаем соцветия в кипящую подсоленную воду и варим до мягкости, в течение 5 минут.
- Огурцы очищаем от кожуры, а помидоры от плодоножек. Огурцы, помидоры и зеленый лук нарезаем.
- Все овощи смешиваем и заправляем сахаром, солью и сметаной. Выкладываем в салатник и украшаем красиво нарезанными огурцами и помидорами.
Салат готовится быстро / Фото gk-press.if.ua