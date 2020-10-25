Скраби використовують для відлущування шкіри, щоб позбутися чорних точок і жирного блиску. Чи ефективні скраби та чому вони можуть бути небезпечними – далі в матеріалі.

До складу скрабів входять натуральні чи синтетичні абразиви, які в процесі нанесення, збільшують ефект від тертя. Принцип дії, як у наждачного паперу. Саме через це Skincare Addiction вважають скраб поганим і шкідливим доглядом за шкірою.

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Чим шкідливі скраби

Агресивна дія скрабів на шкіру

Якщо до складу скрабу входять натуральні абразиви – це найгірший варіант для шкіри обличчя та тіла. Зазвичай натуральні абразиви мають гостру форму, через що викликають мікропошкодження шкіри.

Але виняток усе ж існує:

Натуральні гранули жожоба. Їх роблять з воскової фракції цієї рослини, і в результаті виходять гладкі округлі частинки.

Дрібна бамбукова пудра. До пудри додають воду та виходить абразивна паста, що дуже м’яко відлущує шкіру.



Скраб потрібно обирати з лікарем / Фото pexels

Шкода для навколишнього середовища

У скрабах з синтетичними гранулами використовуються різні похідні пластика – найчастіше, поліетилену. Такі частинки м'якше впливають на шкіру і не дряпають її, але вони неекологічні. Проходячи через водостік, пластикові гранули попадають у річки, озера і моря, де їх з'їдають жителі водойм. Вважається, що пластикові частинки мають токсичну дію на риб і на людей, які їх з'їдають.

Синтетичний компонент скрабів, який не шкодить навколишньому середовищу, – це мікрокристалічний віск (microcrystalline wax), який отримують з нафти. Його гранули такі ж м'які, як пластикові, і при цьому повністю екологічні.

Чим замінити скраби?

Дерматологи рекомендують використовувати замість скрабів AHA (альфа-гідрокси), BHA (бета-гідрокси) і PHA (полі-гідрокси) кислоти. Деякі з них не тільки відлущують вже відмерлі клітини з поверхні шкіри, але і стимулюють її прискорене оновлення. Відлущування відбувається шляхом розчинення ліпідного "клею", що утримує разом клітини епідермісу, а не шляхом механічного тертя, як у скрабів. Оновлення – завдяки взаємодії кислот з мембранними білками шкіри.

Ще одна перевага кислот: вони ефективні для лікування акне. Доведено, що вони успішно видаляють ороговілі частинки шкіри, які можуть забивати пори й сприяти розмноженню бактерій.

Перед тим, як використовувати будь-які маски, проконсультуйтеся з дерматологом і косметологом.

Кому категорично не можна використовувати скраби

Слід відмовитися від будь-якого скрабування тим людям, які мають проблемну шкіру, зазначає T1.ua.