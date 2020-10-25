Скрабы используют для отшелушивания кожи, чтобы избавиться от черных точек и жирного блеска. Эффективны ли скрабы и почему они могут быть опасными – далее в материале.

В состав скрабов входят натуральные или синтетические абразивы, которые в процессе нанесения, увеличивают эффект от трения. Принцип действия, как у наждачной бумаги. Именно из-за этого Skincare Addiction считают скраб плохим и вредным уходом за кожей.

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Чем вредны скрабы?

Агрессивное действие скрабов на кожу

Если в состав скраба входят натуральные абразивы – это худший вариант для кожи лица и тела. Обычно натуральные абразивы имеют острую форму, из-за чего вызывают микроповреждения кожи.

Но исключение все же существует:

Натуральные гранулы жожоба. Их делают из восковой фракции этого растения, и в результате получаются гладкие округлые частицы.

Мелкая бамбуковая пудра. В пудру добавляют воду, и получается абразивная паста, которая очень мягко отшелушивает кожу.



Скраб нужно выбирать с врачом / Фото pexels

Вред для окружающей среды

В скрабах с синтетическими гранулами используются различные производные пластика – чаще всего, полиэтилена. Такие частицы мягче воздействуют на кожу и не царапают ее, но они неэкологичны. Проходя через водосток, пластиковые гранулы попадают в реки, озера и моря, где их съедают жители водоемов. Считается, что пластиковые частицы имеют токсическое воздействие на рыб и на людей, которые их съедают.

Синтетический компонент скрабов, который не вредит окружающей среде, – это микрокристаллический воск (microcrystalline wax), который получают из нефти. Его гранулы такие же мягкие, как пластиковые, но при этом полностью экологичные.

Чем заменить скрабы?

Дерматологи рекомендуют использовать вместо скрабов AHA (альфа-гидрокси), BHA (бета-гидрокси) и PHA (поли-гидрокси) кислоты. Некоторые из них не только отшелушивает уже отмершие клетки с поверхности кожи, но и стимулируют ее ускоренное обновление. Отшелушивание происходит путем растворения липидного "клея", который удерживает вместе клетки эпидермиса, а не путем механического трения, как у скрабов. Обновление – благодаря взаимодействию кислот с мембранными белками кожи.

Еще одно преимущество кислот: они эффективны для лечения акне. Доказано, что они успешно удаляют ороговевшие частицы кожи, которые могут забивать поры и способствовать размножению бактерий.

Перед тем, как использовать какие-либо маски, проконсультируйтесь с дерматологом и косметологом.

Кому категорически нельзя использовать скрабы

Следует отказаться от любого скрабирования тем людям, которые имеют проблемную кожу, отмечает T1.ua.