Сушені ягоди шипшини – це велика кількість корисних речовин, які потрібні нашому організму. Заварена шипшина – чудовий напій восени для покращення стану здоров'я. Однак пити її можна не всім. Деталі – читайте у матеріалі.

Шипшина багата на такі вітаміни: С, В, К, Е і Р, а також хром, магній, кальцій і калій. А відвар із плодів використовують як загальнозміцнюючий засіб. Про користь та шкоду шипшини – розповідає 24 канал.

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Відвар зі шипшини

Для відвару потрібно:

3 столові ложки сухих плодів.

1 літр окропу.

Приготування:

Ягоди промити та подрібнити. Усі плоди потрібно залити літром окропу. Настоювати в термосі близько 12 годин. Рекомендовано пити відвар за 30 – 40 хвилин до їжі. До відвару не рекомендують додавати цукор, але його можна замінити медом.

Чим корисна шипшина

Як ми вже писали, шипшина багата на велику кількість вітамінів. Завдяки цьому, вона дуже корисна для нашого організму:

Шипшина сприяє зниженню рівень холостерину.

Підвищує імунітет.

Зміцнює серцево-судинну систему.

Усуває проблеми з травленням

Корисна для печінки та нирок.

Відвар зі шипгини покращує здоров'я шкіри.

Покращує стан волосся.



Куст шипшини / Фото pexels.com

Кому не можна вживати шипшину та яка від неї шкода

Перед прийомом відвару з шипшини деяким людям варто проконсультуватися в лікаря. Адже шипшину не варто вживати людям, які:

мають алергію на вітамін С;

жовчнокам'яну хворобу;

мають підвищену шлункову секрецію;

має проблеми з шлунково-кишковим трактом;

з шлунково-кишковим трактом; а також тим, хто страждає на гастрит.

Шкода від шипшини

Надмірне вживання відварів зі шипшини може привети до закрепів, підвищує кров'яний тиск і уповільнює відведення жовчі.