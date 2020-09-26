Сушеные ягоды шиповника – это большое количество полезных веществ, которые нужны нашему организму. Заваренный шиповник – замечательный напиток осенью для улучшения состояния здоровья. Однако пить его можно не всем. Детали – читайте в материале.

Шиповник богат на такие витамины: С, В, К, Е и Р, а также хром, магний, кальций и калий. А отвар из плодов используют как общеукрепляющее средство. О пользе и вреде шиповника – рассказывает 24 канал.

Читайте также: Сколько нужно есть овощей и фруктов, чтобы не болеть

Отвар из шиповника

Для отвара нужно:

3 столовые ложки сухих плодов.

1 литр кипятка.

Приготовление:

Ягоды промыть и измельчить. Все плоды нужно залить литром кипятка. Настаивать в термосе около 12 часов. Рекомендуется пить отвар за 30 – 40 минут до еды. К отвару не рекомендуют добавлять сахар, но его можно заменить медом.

Чем полезен шиповник

Как мы уже писали, шиповник богат большим количеством витаминов. Благодаря этому, он очень полезен для нашего организма:

Шиповник способствует снижению уровня холостерина.

Повышает иммунитет.

Укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Устраняет проблемы с пищеварением

Полезен для печени и почек.

Отвар из шиповника улучшает здоровье кожи.

Улучшает состояние волос.



Куст шиповника / Фото pexels.com

Кому нельзя употреблять шиповник и какой от него вред

Перед приемом отвара из шиповника некоторым людям стоит проконсультироваться у врача. Ведь шиповник не стоит употреблять людям, которые:

имеют аллергию на витамин С;

желчнокаменную болезнь;

имеют повышенную желудочную секрецию;

проблемы с желудочно-кишечным трактом;

а также тем, кто страдает гастритом.

Вред от шиповника

Чрезмерное употребление отваров из шиповника может привести к запорам, повышает кровяное давление и замедляет отвод желчи.