Как правильно заваривать шиповник: польза и вред, кому нельзя
Сушеные ягоды шиповника – это большое количество полезных веществ, которые нужны нашему организму. Заваренный шиповник – замечательный напиток осенью для улучшения состояния здоровья. Однако пить его можно не всем. Детали – читайте в материале.
Шиповник богат на такие витамины: С, В, К, Е и Р, а также хром, магний, кальций и калий. А отвар из плодов используют как общеукрепляющее средство. О пользе и вреде шиповника – рассказывает 24 канал.
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Отвар из шиповника
Для отвара нужно:
- 3 столовые ложки сухих плодов.
- 1 литр кипятка.
Приготовление:
- Ягоды промыть и измельчить.
- Все плоды нужно залить литром кипятка. Настаивать в термосе около 12 часов.
- Рекомендуется пить отвар за 30 – 40 минут до еды.
- К отвару не рекомендуют добавлять сахар, но его можно заменить медом.
Чем полезен шиповник
Как мы уже писали, шиповник богат большим количеством витаминов. Благодаря этому, он очень полезен для нашего организма:
- Шиповник способствует снижению уровня холостерина.
- Повышает иммунитет.
- Укрепляет сердечно-сосудистую систему.
- Устраняет проблемы с пищеварением
- Полезен для печени и почек.
- Отвар из шиповника улучшает здоровье кожи.
- Улучшает состояние волос.
Куст шиповника / Фото pexels.com
Кому нельзя употреблять шиповник и какой от него вред
Перед приемом отвара из шиповника некоторым людям стоит проконсультироваться у врача. Ведь шиповник не стоит употреблять людям, которые:
- имеют аллергию на витамин С;
- желчнокаменную болезнь;
- имеют повышенную желудочную секрецию;
- проблемы с желудочно-кишечным трактом;
- а также тем, кто страдает гастритом.
Вред от шиповника
Чрезмерное употребление отваров из шиповника может привести к запорам, повышает кровяное давление и замедляет отвод желчи.