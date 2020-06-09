Літо – це найкращий час для того, щоб у повній мірі насити організм вітамінами. Чорна смородина містить вітаміни А, С, В6, В12, кальцій, калій, залізо, магній і натрій, тому вона позитивно впливає на наше здоров’я.

Чорна смородина наділена низкою цілющих властивостей. Цікаві факти про смороду – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Лікувальні властивості чорної смородини

Нормалізує тиск

Чорна смородина позитивно впливає на кров і судини. Гіпертоніки, вживаючи смородину, можуть забути про "стрибки" тиску. Проте люди, які страждають від пониженого артеріального тиску варто бути обережним і вживати чорну смородину в маленьких кількостях.

Чорну смородину можна перетерти або зробити з неї сік.

Допомагає лікувати застуду та знижує температуру

Завдяки чорний смородині можна укріпити імунну систему і попередити вірусні інфекції, адже вона містить вітамін С.

Також смородина є антимікробним засобом і вона може понизити температуру.

Знищує мікроби в порожнині рота

Завдяки кварцетину, який є потужним антиоксидантом, чорна смородина бориться з мікробами в ротовій порожнині. Це допомагає попередити розвиток молочниці, стоматиту та карієсу.

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Проводить профілактику серцевих захворювань

Калій, який міститься у смородині, здатний створити потужний захист для серця та серцевого м'яза. Лікарі радять сердечникам щодня включати у свій раціон цей поживний продукт.

Знімає набряклість

У спеку багато людей страждають від набряклості, і в цьому питанні смородина може допомогти, тому що має сечогінну властивість