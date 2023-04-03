Сімейний лікар Михайло Цюрак поділився, чим саме можна замінити Німесил, аби придбати ліки без рецепта.

Дивіться також Де в Україні можна купити будь-які ліки без рецепта: пояснення Ляшка

Що таке Німесулід

Михайло Цюрак розповів, що Німесулід – це протизапальний препарат зі знеболювальною та жарознижувальною дією. Рекомендований для лікування головного, зубного болю, менструального болю, болю у хребті та суглобах коротким курсом.

Важливо знати, що Німесулід протипоказний дітям віком до 12 років. Окрім того, його не рекомендують вживати при високій температурі через зростання шкідливого впливу на печінку при лихоманці.

Читайте також У МОЗ пояснили, хто може видати пацієнту електронний рецепт

Якими безрецептурними ліками можна замінити Німесил

Сімейний лікар оприлюднив список безрецептурних знеболювальних та жарознижувальних. Зокрема: