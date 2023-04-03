Семейный врач Михаил Цюрак поделился, чем именно можно заменить Нимесил, чтобы купить лекарство без рецепта.

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Что такое Нимесулид

Михаил Цюрак рассказал, что Нимесулид – это противовоспалительный препарат с обезболивающим и жаропонижающим действием. Рекомендован для лечения головной, зубной боли, менструальной боли, боли в позвоночнике и суставах коротким курсом.

Важно знать, что Нимесулид противопоказан детям до 12 лет. Кроме того, его не рекомендуют употреблять при высокой температуре из-за роста вредного воздействия на печень при лихорадке.

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Каким безрецептурным лекарством можно заменить Нимесил

Семейный врач обнародовал список безрецептурных обезболивающих и жаропонижающих. В частности: