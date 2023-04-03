Семейный врач Михаил Цюрак поделился, чем именно можно заменить Нимесил, чтобы купить лекарство без рецепта.
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Что такое Нимесулид
Михаил Цюрак рассказал, что Нимесулид – это противовоспалительный препарат с обезболивающим и жаропонижающим действием. Рекомендован для лечения головной, зубной боли, менструальной боли, боли в позвоночнике и суставах коротким курсом.
Важно знать, что Нимесулид противопоказан детям до 12 лет. Кроме того, его не рекомендуют употреблять при высокой температуре из-за роста вредного воздействия на печень при лихорадке.
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Каким безрецептурным лекарством можно заменить Нимесил
Семейный врач обнародовал список безрецептурных обезболивающих и жаропонижающих. В частности:
- Парацетамол (Панадол, Ефералган, Пиарон). Имеются взрослые и детские формы.
- Ибупрофен (Нурофен, Бруфен, Имет). Имеются взрослые и детские формы.
- Мефенаминовая кислота. Детям старше 5 лет и взрослым (детские и взрослые дозы отличаются).
- Анальгин. Взрослым и детям с 12 лет (только для кратковременного лечения).
- Зотек, Декстемп (Дексибупрофен). Усовершенствованный Ибупрофен. Только для взрослых.
- Ацетилсалициловая кислота 500 миллиграмм (Аспирин). Только для взрослых, нежелательно при бронхиальной астме и высокой температуре.
- Напроксен (Налгезин). Для взрослых и детей старше 16 лет.
- Комбинированные обезболивающие и жаропонижающие (Аскофен, Цитрамон, Спазмалгон, Седальгин плюс, Фервекс). Только для лечения кратким курсом.