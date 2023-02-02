Слабоалкогольні напої часто помилково вважаються менш шкідливими за міцні горілку, коньяк або вино. Чому це НЕ так та хто належить до найбільшої групи ризику – пояснюємо в нашому матеріалі.

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Прихована небезпека для підлітків

Опитування ESPAD показало, що вино та слабоалкогольні напої – найпопулярніші серед підлітків. І це не дивно, адже їх часто легше придбати без документів, які підтверджують вік. Також простіше приховати стан сп’яніння, запах тощо від батьків, які можуть навіть не здогадуватися, що їхня дитина зробила крок до проблем зі здоров’ям, а можливо навіть алкоголізму.

Більш того слабоалкогольні напої завдяки рекламним трюкам часто асоціюються в дітей та підлітків з "крутими" вечірками, можливістю знайти друзів та сподобатися хлопцю або дівчині. А яскраві пляшки з гарним дизайном обіцяють приємний смак та веселощі після вживання. Проте жодної інформації про похмілля, сильне отруєння, ризик виникнення алкоголізму та подальших проблем у житті. Усе це викликає неправильне сприйняття слабоалкогольних напоїв у дітей та підлітків.

Яка шкода ховається за солодким смаком

Будь-яка кількість алкоголю – це шкода для здоров'я. Першими під загрозою опиняються печінка, серце та травна система. І справа не тільки у спирті. Слабоалкогольні напої містять навіть більше, ніж міцні, додаткових небезпечних для організму речовин, які у поєднанні створюють справжню "бомбу" для здоров'я. А саме: барвники, консерванти, велику кількість цукру, а також газ, який прискорює всмоктування спирту в кров і викликає залежність.

Це особливо небезпечно для підлітків, організм яких перебуває на етапі формування, та які не сприймають солодке та смачне як небезпечне.

Загалом, слабоалкогольні напої:

Розширюють судини головного мозку, підвищуючи ризик крововиливу.

Призводять до захворювань печінки та нирок.

Збільшують навантаження на серце.

Провокують збої в роботі травної системи.

Часто викликають сильні алкогольні отруєння, особливо, в літній період.

Викликають залежність та розвиток алкоголізму як в дорослих, так і в підлітків.

Провокують появу зайвої ваги.

Порушують концентрацію уваги, викликаючи проблеми з навчанням у дітей та підлітків.

Думати, говорити та протидіяти залежності

Перед вживанням алкогольних та, зокрема, слабоалкогольних напоїв кожен має думати про наслідки. Проте, якщо доросла людина здатна до адекватної оцінки ситуації, свого здоров’я тощо та прийняття рішення на основі такого аналізу, то діти та підлітки часто не можуть зробити цього самостійно.

Тож порада батькам – не робити з теми вживання алкоголю табу, а навпаки – чесно та відкрито говорити, пояснювати, які можуть бути серйозні наслідки таких, на перший погляд, невинних пустощів як вживання слабоалкогольних напоїв з друзями. Щоб у підлітковому, а потім і в дорослому віці вони могли самостійно приймати для себе зважені правильні рішення щодо вживання алкоголю та зберегти здоров’я.