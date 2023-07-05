За словами матері Віри Шкаруби, її донька захворіла на початку червня. Температура трималася кілька днів, тому жінка звернулася до педіатра в Центрі первинної медико-санітарної допомоги в Кам’янці.

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Діагностували ГРВІ

Жінка розповіла, що лікарка, яка провела огляд, запевнила її, що немає жодних серйозних проблем. Але дитина мала високу температуру, червоне горло, відмовлялася їсти і постійно спала. Педіатр поставила діагноз гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).

Лікарка сказала, що це якийсь незрозумілий вірус і потрібно просто промивати ніс та знижувати температуру протягом кількох днів. Коли я спитала, чому моя дитина не хоче їсти і постійно спить вже третій день, вона відповіла, що це нормально. І відправила нас додому. Ми дотримувалися всіх рекомендацій лікаря,

– розповіла мама померлої дівчинки.

Погіршення стану дитини

Наступного дня стан дитини значно погіршився – вона мала проблеми з диханням, тому жінка викликала швидку допомогу. Дівчинку госпіталізували до Кам'янської багатопрофільної лікарні.

"Фельдшер, який оглянув дитину, заявив, що чує жахливі хрипи. Прибувши до лікарні, нас оглянула інша лікарка, яка стверджувала, що не чує жодних змін у легенях. Нас помістили в палату і сказали чекати до ранку. Протягом ночі в дитини підвищилася температура. Я звернулася до медсестри, яка знизила її. Вона помітила, що дитина має проблеми з диханням, тому ввела препарат для полегшення дихання та пішла" – повідомила засмучена мати.

За її словами, близько 3 – 5 години ранку стан дитини знову погіршився, і вона знову викликала медсестру та просила покликати лікаря. Медсестра зателефонувала їй, і лікарка сказала зробили інгаляцію та зачекати до 8 години ранку, коли прийде інший лікар.

Зранку лікарка оглянула дитину та сказала, що у неї пневмонія. Маму з дитиною одразу відправили до Черкаської обласної дитячої лікарні. Там дівчинка померла за дев’ять днів.

Батьки звинувачують лікарів

"Черкаська лікарня надала належне лікування, але через те, що дитина весь цей час пробула без потрібного лікування і кисню… вже було запізно. Пішло зараження всіх органів", – розповіла Віра Шкаруба.

Головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги в Кам'янці, Світлана Німченко, розповіла, що мати з дитиною звернулися до центру вранці 9 червня. Вона зазначила, що дитину не змогла оглянути лікар, з яким уклали декларацію, оскільки він був у відпустці. Тому це зробила інша лікарка.

Скарги були: нежить, частий малопродуктивний кашель, підвищення температури до 39,5 та зниження апетиту. Хворіла на той час дитина п’яту добу. На момент огляду дитина капризує, неспокійна, не дається, щоб її подивилися. Оскільки вона неспокійна, вертілася, кричала, то, безумовно, це я як лікар кажу, ознаки дихальної недостатності відсутні. Це говорить про те, що ніякої пневмонії в той момент не могло бути,

– пояснила головна лікарка.

За її словами, Вірі Шкарубі надали рекомендації згідно з протоколом і їй не мали призначати антибіотики, бо цього не роблять при діагнозі ГРВІ.. Головна лікарка стверджує, що мама непокоїлася через високу температуру дівчинки, тому їй запропонували покласти дитину до стаціонару. Але жінка спростовує ці слова.

Батьки дворічної Ані винуватять лікарів з міста Кам'янка у смерті своєї доньки та подали заяву до поліції. За словами речниці Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Наталії Ткачук, правоохоронні органи зареєстрували заяву. Зараз проводиться робота з матеріалами справи.