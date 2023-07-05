По словам матери Веры Шкарубы, ее дочь заболела в начале июня. Температура держалась несколько дней, поэтому женщина обратилась к педиатру в Центре первичной медико-санитарной помощи в Каменце.

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Диагностировали ОРВИ

Женщина рассказала, что врач, которая провела осмотр, заверила ее, что нет никаких серьезных проблем. Но ребенок имел высокую температуру, красное горло, отказывался есть и постоянно спал. Педиатр поставила диагноз острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Врач сказала, что это какой-то непонятный вирус и нужно просто промывать нос и снижать температуру в течение нескольких дней. Когда я спросила, почему мой ребенок не хочет есть и постоянно спит уже третий день, он ответил, что это нормально. И отправила нас домой. Мы придерживались всех рекомендаций врача,

– рассказала мама умершей девочки.

Ухудшение состояния ребенка

На следующий день состояние ребенка значительно ухудшилось – у него были проблемы с дыханием, поэтому женщина вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали в Каменскую многопрофильную больницу.

"Фельдшер, осмотревший ребенка, заявил, что слышит ужасные хрипы. Прибыв в больницу, нас осмотрела другой врач, утверждавшая, что не слышит никаких изменений в легких. Нас поместили в палату и сказали ждать до утра. В течение ночи у ребенка повысилась температура "Я обратилась к медсестре, которая снизила ее. Она заметила, что у ребенка проблемы с дыханием, поэтому ввела препарат для облегчения дыхания и ушла" – сообщила расстроенная мать.

По ее словам, около 3 – 5 часов утра состояние ребенка снова ухудшилось, и он снова вызвал медсестру и просил позвать врача. Медсестра позвонила ей, и врач сказала, сделали ингаляцию и подождать до 8 часов утра, когда придет другой врач.

Утром врач осмотрела ребенка и сказала, что у нее пневмония. Маму с ребенком сразу отправили в Черкасскую областную детскую больницу. Там девочка умерла через девять дней.

Родители обвиняют врачей

"Черкасская больница предоставила должное лечение, но потому, что ребенок все это время пробыл без нужного лечения и кислорода… уже было поздно. Пошло заражение всех органов", – рассказала Вера Шкаруба.

Главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи в Каменце, Светлана Нимченко, рассказала, что мать с ребенком обратились в центр утром 9 июня. Она отметила, что ребенка не смогла осмотреть врач, с которым заключили декларацию, поскольку он был в отпуске. Поэтому это сделала другой врач.

Жалобы были: насморк, частый малопродуктивный кашель, повышение температуры до 39,5 и снижение аппетита. Болела к тому времени ребенок пятые сутки. На момент осмотра ребенок капризничает, беспокойный, не дается, чтобы его посмотрели. Поскольку она беспокойна, крутилась, кричала, то, безусловно, это я как врач говорю, признаки дыхательной недостаточности отсутствуют. Это говорит о том, что никакой пневмонии в тот момент не могло быть.

– объяснила главный врач.

По ее словам, Вере Шкаруби предоставили рекомендации согласно протоколу и ей не должны были назначать антибиотики, потому что этого не делают при диагнозе ОРВИ. Главный врач утверждает, что мама беспокоилась из-за высокой температуры девочки, поэтому ей предложили положить ребенка в стационар. Но женщина опровергает эти слова.

Родители двухлетней Ани обвиняют врачей из города Каменка в смерти своей дочери и подали заявление в полицию. По словам пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, Натальи Ткачук, правоохранительные органы зарегистрировали заявление. В настоящее время проводится работа с материалами дела.