Про те, як для порятунку чоловіка підіймали гелікоптер, розповіли у МОЗ.

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Серце пролетіло до пацієнта 600 кілометрів

59-річному пану Миколі з Волині діагностували кардіоміопатію. Потреба в трансплантації стала настільки високою, що без неї життя рахувалося на лічені дні.

Коли стало очевидним, що для пана Миколи є рятівне серце, виникла проблема як його доставити. Відстань між Черкасами і Ковелем понад 600 кілометрів, а донорське серце "живе" близько 4 годин. Тоді оперативно вирішили залучити авіацію. За співпраці з МВС до виконання завдання залучили гелікоптер з Центру авіаційного забезпечення Національної поліції України,

– розповіли в МОЗ,

На щастя, поліцейські та медики встигли. Донорське серце запрацювало в грудях пана Миколи на операційному столі. Наразі пацієнт дихає самостійно і набирається сил.

Крім цього, того ж дня, рятівні трансплантації провели ще 5 пацієнтам у двох центрах трансплантації. У Інституті Шалімова пересадили три нирки й печінку. Ще одну донорську нирку пересадили у Черкаському Онкоцентрі.

Світла пам'ять померлим донором і вдячність їхнім родинам за їхні рішення і довіру до медиків,

– написали у міністерстві.

Також МОЗ подякувало лікарям за врятовані життя.

