О том, как для спасения мужчины поднимали вертолет, рассказали в Минздраве.

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Сердце пролетело к пациенту 600 километров

59-летнему господину Николаю с Волыни диагностировали кардиомиопатию. Потребность в трансплантации стала настолько высокой, что без нее жизнь считалась на считанные дни.

Когда стало очевидным, что для господина Николая есть спасительное сердце, возникла проблема как его доставить. Расстояние между Черкассами и Ковелем более 600 километров, а донорское сердце "живет" около 4 часов. Тогда оперативно решили привлечь авиацию. В сотрудничестве с МВД к выполнению задачи привлекли вертолет из Центра авиационного обеспечения Национальной полиции Украины,

– рассказали в Минздраве,

К счастью, полицейские и медики успели. Донорское сердце заработало в груди господина Николая на операционном столе. Сейчас пациент дышит самостоятельно и набирается сил.

Кроме этого, того же дня, спасительные трансплантации провели еще 5 пациентам в двух центрах трансплантации. В Институте Шалимова пересадили три почки и печень. Еще одну донорскую почку пересадили в Черкасском Онкоцентре.

Светлая память умершим донором и благодарность их семьям за их решение и доверие к медикам,

– написали в министерстве.

Также Минздрав поблагодарил врачей за спасенные жизни.

