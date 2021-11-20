Вважається, що близько 40% людей страждають від підвищеного холестерину.

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Клінічний керівник The Independent Pharmacy Дональд Грант розповів про те, як рівень холестерину може впливати на сон людини.

Що відомо про підвищений холестерин Високий рівень холестерину виникає, коли в організмі людини накопичується багато шкідливих жирів. Це відбувається через надмірне вживання шкідливої їжі: фастфуду, смажених страв та м’яса. За даними ВООЗ, підвищений рівень холестерину неможливо визначити за фізичними ознаками. Єдиний спосіб дізнатися, чи є у вас надмір холестерину – це провести аналізи.

За словами Гранта, на рівень холестерину може впливати кілька факторів:

Вік людини

Вага

Рівень тиску

Діабет

Дон Грант зазначив, що попередні дослідження показали зв’язок із порушеннями сну та високим рівнем холестерину.

За словами експерта, ще у 2014 році, директор програми досліджень сну Майкл Гранднер відзначив цей зв’язок у своєму дослідженні. Експеримент опублікували у науковому журналі Sleep Journal.

Пацієнтів, які брали участь у дослідженні, оцінювали на основі їх звичок способу життя, а також тривалості сну та того, чи хропли вони.

Для дослідження вивчали якість сну волонтерів / Фото Unsplash

У волонтерів також виміряли рівень ліпідів – речовин, які вказують на рівень холестерину.

Виявилося, що люди, які спали менше ніж 6 годин та не могли швидко заснути, частіше мали підвищений рівень холестерину.

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Науковці, які проводили експеримент, заявили що дослідження підтвердило зв’язок між сном та рівнем холестерину у тілі. Проте Гранднер зазначив, що, можливо, сон та підвищений холестерин – лише збіг.

Оскільки існує зв’язок між цими проблемами, не зайвим буде сказати – якщо у людей є проблеми зі сном, вони можуть пройти аналізи, щоб визначити, чи є у них високий рівень холестерину,

– сказав Гранднер.

Вчені не впевнені, чи впливає холестерин на якість сну / Фото Pexels

За словами науковця, проходити аналізи важливо – це краще, аніж дізнатися про підвищений холестерин після серцевого нападу.

Аналіз крові для перевірки високого холестерину дуже простий і надзвичайно точний. Лікар загальної практики або медсестра беруть зразок крові. Потім кров перевіряється на рівень хорошого і поганого холестерину,

– розповів він.