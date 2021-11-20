Считается, что около 40% людей страдают от повышенного холестерина.

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Клинический руководитель The Independent Pharmacy Дональд Грант рассказал о том, как уровень холестерина может влиять на сон человека.

Что известно о повышенном холестерине Высокий уровень холестерина возникает, когда в организме человека накапливается много вредных жиров. Это происходит из-за чрезмерного употребления вредной пищи: фастфуда, жареных блюд и мяса. По данным ВОЗ, повышенный уровень холестерина невозможно определить по физическим признакам. Единственный способ узнать, есть ли у вас избыточный холестерин – это провести анализы.

По словам Гранта, на уровень холестерина может влиять несколько факторов:

Возраст человека;

Вес;

Уровень давления;

Диабет.

Дональд Грант сказал, что предыдущие исследования показали связь с нарушениями сна и высоким уровнем холестерина.

По словам эксперта, еще в 2014 году, директор программы исследований сна Майкл Гранднер отметил эту связь в своем исследовании. Эксперимент опубликовали в научном журнале Sleep Journal.

Пациентов, участвовавших в исследовании, оценивали на основе их привычек образа жизни, а также продолжительности сна и того, храпели ли они.



Для исследования изучали качество сна волонтеров / Фото Unsplash

У волонтеров также измерили уровень липидов – веществ, указывающих на уровень холестерина.

Оказалось, что люди, которые спали менее 6 часов и не могли быстро заснуть, чаще имели повышенный уровень холестерина.

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Ученые, которые проводили эксперимент, заявили, что исследование подтвердило связь между сном и уровнем холестерина в теле. Однако Гранднер отметил, что, возможно, сон и повышенный холестерин – лишь совпадение.

Поскольку существует связь между этими проблемами, не лишним будет сказать – если у людей есть проблемы со сном, они могут пройти анализы, чтобы определить, есть ли у них высокий уровень холестерина,

– сказал Гранднер.



Ученые не уверены, влияет ли холестерин на качество сна / Фото Pexels

По словам ученого, проходить анализы важно – это лучше, чем узнать о повышенном холестерине после сердечного приступа.

Анализ крови для проверки высокого холестерина очень прост и чрезвычайно точен. Врач общей практики или медсестра берут образец крови. Затем кровь проверяется на уровень хорошего и плохого холестерина,

– рассказал он.