Пам'ятайте моторошного слизького монстра, якого клали в банку та годували цукром і та чаєм? Тепер це новий тренд здорового харчування і називають його не чайним грибом, а комбучою.

Що за кордоном звикли називати комбуча, то українці кличуть чайним грибом. Обидві назви – побутові, пише 24 канал.

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Що таке чайний гриб

По-науковому, чайний гриб – це зооглея (колонія мікроорганізмів). У медицині можна зустріти ще один термін – медузоміцет (Medusomyces Gisevi).

До класу зооглею відносять цілий перелік організмів, але серед них існують три найбільш відомих: морський рис, молочний та чайний гриб. Комбуча – напій на основі останнього.

Як приготувати комбучу (чайний грию)

Його можна відносно легко зробити в домашніх умовах. В першу чергу необхідно добути дорослий гриб або молодий, який тільки від нього відшарувався. Потім помістити його в банку до підсолодженої чайної заварки, а резервуар накрити нещільною тканиною: через неї буде надходити необхідне для гриба повітря, але не проникнуть пил і мошка.

Чайний гриб – це симбіотична колонія оцтових і дріжджових бактерій. Вона окислює рідину в банці, вбиваючи патогенні мікроорганізми й споживаючи кисень для запуску процесу ферментації.

Дріжджові бактерії перетворюють цукор в алкоголь, а той розкладається на кислоти. В результаті виходить комбуча – напій, який порівнюють з газованою водою або квасом.

Користь та шкода чайного гриба

Опублікований у 2014 році огляд наукової літератури робить висновок, що нині не існує перевірених досліджень дії комбучі на людський організм. Приписувані напою властивості пройшли перевірку виключно на тварин.

Для висновків про лікувальні або негативні властивості цього мало. Само собою, все це ніяк не заважає людям вірити у велику силу чайного гриба і пити його не тільки як квас, але і щоб лікуватися.