Помните жуткого слизь монстра, которого клали в банку и кормили сахаром и чаем? Теперь это новый тренд здорового питания и называют его не чайным грибом, а комбучей.

Что за границей привыкли называть комбуча, то украинцы зовут чайным грибом. Оба названия – бытовые, пишет 24 канал.

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Что такое чайный гриб

По-научному, чайный гриб – это зооглея (колония микроорганизмов). В медицине можно встретить еще один термин – медузомицет (Medusomyces Gisevi).

К классу зооглею относят целый перечень организмов, но среди них существуют три наиболее известных: морской рис, молочный и чайный гриб. Комбуча – напиток на основе последнего.

Как приготовить комбучу (чайный гриб)

Его можно относительно легко сделать в домашних условиях. В первую очередь необходимо добыть взрослый гриб или молодой, который только от него отслоился. Затем поместить его в банку с подслащенной чайной заваркой, а резервуар накрыть неплотной тканью: через нее будет поступать необходимый для гриба воздух, но не проникнут пыль и мошка.

Чайный гриб – это симбиотическая колония уксусных и дрожжевых бактерий. Она окисляет жидкость в банке, убивая патогенные микроорганизмы и потребляя кислород для запуска процесса ферментации.

Дрожжевые бактерии превращают сахар в алкоголь, а тот разлагается на кислоты. В результате получается комбуча – напиток, который сравнивают с газировкой или квасом.

Польза и вред чайного гриба

Опубликованный в 2014 году обзор научной литературы делает вывод, что в настоящее время не существует проверенных исследований действия комбучи на человеческий организм. Приписываемые напитку свойства прошли проверку исключительно на животных.

Для выводов о лечебных или негативных свойствах этого мало. Само собой, все это никак не мешает людям верить в великую силу чайного гриба и пить его не только как квас, но и чтобы лечиться.