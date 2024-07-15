Кофеїн, що міститься в каві, належать до психоактивних речовин і може викликати залежність, подібну до алкоголю і наркотиків. Генетична схильність грає роль в регулярності споживання кави.

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Нове дослідження кави

Команда вчених з різних навчальних закладів та компаній, включаючи Університет Західного Онтаріо, Каліфорнійський університет у Сан-Дієго, Барселонський автономний університет, Королівський коледж Лондона, Амстердамський університет та 23andMe, провела дослідження цього питання.

Дослідження охопило дві великі групи учасників, одна з яких була сформована компанією 23andMe (130 153 особи), а інша – британським біобанком (334 659 осіб). Усі учасники були європейського походження та надали дані про своє споживання кави. Аналіз слини дозволив виявити сім генетичних локусів, асоційованих із вживанням кави, більшість з яких беруть участь у метаболізмі кофеїну, включаючи гени CYP1A1 та CYP1A2.

Залежність від кави

Цікаво, що у людей із генетичною схильністю до частого вживання кави спостерігалася така ж тенденція до куріння, вживання алкоголю та канабісу, що вказує на загальну генетичну основу цих звичок. Вчені сподіваються, що їхнє відкриття допоможе зрозуміти причини надмірного споживання психоактивних речовин.

Також був відзначений зв'язок між частим вживанням кави та ожирінням, причини якого поки що не зрозумілі і можуть бути пов'язані зі звичкою додавати в напій молоко, цукор та сиропи. Дослідження показало відмінності у кореляціях між двома групами: в американській вибірці часте вживання кави корелювало з ознаками тривожності, тоді як у британській – з когнітивними здібностями.

У майбутньому дослідники планують розширити вибірку та поглибити розуміння впливу різних видів кавових напоїв на результати, а також розмежувати генетичні та навколишні чинники, наголошуючи, що гени не визначають долю і що довкілля відіграє значну роль у наших звичках.