Кофеин, содержащийся в кофе, относятся к психоактивным веществам и может вызвать зависимость, подобную алкоголю и наркотикам. Генетическая предрасположенность играет роль в регулярности потребления кофе.

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Новое исследование кофе

Команда ученых из разных учебных заведений и компаний, включая Университет Западного Онтарио, Калифорнийский университет в Сан-Диего, Барселонский автономный университет, Королевский колледж Лондона, Амстердамский университет и 23andMe, провела исследование этого вопроса.

Исследование охватило две большие группы участников, одна из которых была сформирована компанией 23andMe (130 153 человека), а другая – британским биобанком (334 659 человек). Все участники были европейского происхождения и предоставили данные о своем потреблении кофе. Анализ слюны позволил выявить семь генетических локусов, ассоциированных с употреблением кофе, большинство из которых участвуют в метаболизме кофеина, включая гены CYP1A1 и CYP1A2.

Зависимость от кофе

Интересно, что у людей с генетической предрасположенностью к частому употреблению кофе наблюдалась такая же тенденция к курению, употребление алкоголя и каннабиса, что указывает на общую генетическую основу этих привычек. Ученые надеются, что их открытие поможет понять причины чрезмерного потребления психоактивных веществ.

Также была отмечена связь между частым употреблением кофе и ожирением, причины которого пока не понятны и могут быть связаны с привычкой добавлять в напиток молоко, сахар и сиропы. Исследование показало различия в корреляциях между двумя группами: в американской выборке частое употребление кофе коррелировало с признаками тревожности, тогда как в британской – с когнитивными способностями.

В будущем исследователи планируют расширить выборку и углубить понимание влияния различных видов кофейных напитков на результаты, а также разграничить генетические и окружающие факторы, подчеркивая, что гены не определяют судьбу и что окружающая среда играет значительную роль в наших привычках.