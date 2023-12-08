Частота походу в туалет залежить від віку, кількість випитої рідини за день, супутніх хвороб, наприклад діабету або інфекції сечовивідних шляхів та приймання деяких ліків.

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Чому виникає часте сечовипускання

Надмірне вживання кофеїну. Стандартна порція кави, наприклад, 250 мл американо з 65 мг кофеїну, не посилює сечовипускання. Але якщо випити поспіль 2 – 3 великі кави по 400 мл, де сумарно понад 300 мг кофеїну, сечогінний ефект може стати трохи більш вираженим. Особливо це стосується тих людей, котрі давно не пили кави.

Надмірне вживання алкоголю. Він пригнічує дію гормону вазопресину, який змушує нирки зберігати рідину в організмі. В результаті вазопресин починає виганяти рідину, що призводить до прискореного сечовипускання.

Вагітність. У цей час матка збільшується в розмірах і тисне на сечовий міхур.

Цукровий діабет. При цьому захворюванні організм не може контролювати рівень цукру в крові. Щоб прибрати з кровотоку зайву глюкозу, нирки починають працювати енергійніше, ніж зазвичай, і виводять цукор разом з сечею. Однією з ранніх ознак діабету – часте сечовипускання та постійна спрага.

Хвороби сечовивідних шляхів або сечового міхура. Наприклад, цистит, пієлонефрит та уретрит. Найчастіше вони виникають при інфекції. Бактерії, які проникли в сечовивідну систему, викликають запалення та набряк тканин. В результаті сечовий міхур перебуває під тиском. Рідше причиною може бути рак сечового міхура.

Запалення простати. При збільшенні простата також може тиснути на сечовий міхур. Запалення не пов'язане з віком і може виникати навіть у молодих чоловіків. Його відмітна ознака – біль у нижній частині живота чи спини.

Вагініт – запалення піхви. При вагініті стінки піхви набрякають і можуть давити на сечовий міхур.

Гіперактивність сечового міхура. Стан, у якому стінки міхура іноді починають мимоволі скорочуватися, навіть якщо рідини всередині дуже мало.

Що робити при частому сечовипусканні

Для початку простежити за самопочуттям протягом дня. Якщо нічого не болить, а позиви до сечовипускання стають рідшими, значить все гаразд. Можливо, причиною стала кава чи кавун, який ви з'їли напередодні.

Потрібно якнайшвидше проконсультуватися з терапевтом або залежно від самопочуття викликати швидку допомогу, якщо, крім частого сечовипускання, є такі симптоми:

сеча червоного або темно-коричневого кольору;

сильний біль при сечовипусканні;

гострий біль у боці, внизу живота або паху;

проблеми із сечовипусканням;

сильне нестерпне бажання помочитися, яке ви не можете стримати;

втрата контролю над сечовим міхуром;

висока температура.

За результатами обстеження лікар поставить діагноз та призначить відповідне лікування.