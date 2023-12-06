Стадія хвороби буває гострою чи хронічною, без лікування більш як три місяці гостра перетворюється на хронічну.

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Причини анальної тріщини

Анальні тріщини дуже поширені у немовлят, але можуть виникати у людей будь-якого віку.

проходження твердого стільця;

закреп та напруга при дефекації;

хронічна діарея;

анальний секс;

пологи;

хвороба Крона – запальне захворювання кишківника;

рак анального каналу;

ВІЛ;

туберкульоз;

сифіліс.

Які симптоми анальної тріщини

Клінічна картина анальної тріщини є досить характерною. Подразнення нервових закінчень слизової оболонки при тривалому існуванні тріщин викликає різкі болючі відчуття і нерідко спазм сфінктера заднього проходу. Основні симптоми анальної тріщини

Різкі болі при дефекації та після неї – від кількох хвилин до кількох годин.

Побоювання дефекації, що призводить до закрепів.

Спазм сфінктера заднього проходу через болі під час дефекації, що ускладнює спорожнення кишківника.

Невелика кровотеча червоними краплями або мазками на туалетному папері.

Анальний свербіж.

Окрім болю та зниження якості життя, анальна тріщина може викликати гострий парапроктит – запалення навколо прямої кишки, свищ прямої кишки, кровотечу, каліт – запалення товстої кишки.

Лікування анальних тріщин

Лікар може попросити виключити гострі, солоні страви та алкоголь та призначити проносні препарати, а також болезаспокійливі засоби – парацетамол чи ібупрофен. Для зняття спазму м'язів сфінктера порекомендує теплі сидячі ванни, кілька разів на день.

Хірургічне лікування проводять, якщо зʼявилася хронічна форма хвороби, якщо консервативне лікування не допомагає. Основний метод – бічна сфінктеротомія. Роблять невеликий розріз кільця м'яза, що оточує анальний канал – сфінктер, щоб зменшити навантаження на канал.

В результаті анальна тріщина швидше гоїться і не утворюються нові тріщини. Якщо тріщина хронічна, проводять пересадку ділянки здорової тканини для відновлення тріщини та покращення кровопостачання.

Щоб запобігти утворенню анальних тріщин, рекомендують їсти їжу з високим вмістом клітковини, пити рідину та регулярно робити фізичні вправи. Наприклад, робити щоденну прогулянку або бігати, не відкладати похід у туалет при позивах, використовувати м'який туалетний папір.