Стадия болезни бывает острой или хронической, без лечения более трех месяцев острая превращается в хроническую.

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Причины анальной трещины

Анальные трещины очень распространены у младенцев, но могут возникать у людей всех возрастов.

прохождение твердого стула;

запор и напряжение при дефекации;

хроническая диарея;

анальный секс;

роды;

болезнь Крона – воспалительное заболевание кишечника;

рак анального канала;

ВИЧ;

туберкулез;

сифилис.

Какие симптомы анальной трещины

Клиническая картина анальной трещины достаточно характерна. Раздражение нервных окончаний слизистой при длительном существовании трещин вызывает резкие болезненные ощущения и нередко спазм сфинктера заднего прохода. Основные симптомы анальной трещины

Резкие боли при дефекации и после нее – от нескольких минут до нескольких часов.

Опасение дефекации, что приводит к запоров.

Спазм сфинктера заднего прохода из-за болей во время дефекации, что затрудняет опорожнение кишечника.

Небольшое кровотечение красными каплями или мазками на туалетной бумаге.

Анальный зуд.

Кроме боли и снижения качества жизни, анальная трещина может вызвать острый парапроктит – воспаление вокруг прямой кишки, свищ прямой кишки, кровотечение, калит – воспаление толстой кишки.

Лечение анальных трещин

Врач может попросить исключить острые, соленые блюда и алкоголь и назначить слабительные препараты, а также болеутоляющие средства – парацетамол или ибупрофен. Для снятия спазма мышц сфинктера порекомендует теплые сидячие ванны несколько раз в день.

Хирургическое лечение проводят, если появилась хроническая форма болезни, если консервативное лечение не помогает. Основной метод – боковая сфинктеротомия. Делают небольшой разрез кольца мышцы, окружающей анальный канал – сфинктер, чтобы уменьшить нагрузку на канал.

В результате анальная трещина быстрее заживает и не образуются новые трещины. Если трещина хроническая, производят пересадку участка здоровой ткани для восстановления трещины и улучшения кровоснабжения.

Чтобы предотвратить образование анальных трещин, рекомендуют есть пищу с высоким содержанием клетчатки, пить жидкость и регулярно делать физические упражнения. Например, совершать ежедневную прогулку или бегать, не откладывать поход в туалет при позывах, использовать мягкую туалетную бумагу.